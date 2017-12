Election de Weah au Liberia: grande premiÃ¨re et fiertÃ© pour le monde du football

Unique joueur africain Ă avoir dĂ©crochĂ© le prestigieux Ballon d’or en 1995, il est dĂ©sormais la première star du football Ă devenir chef d’Etat: George Weah, Ă©lu Ă la tĂŞte du Liberia, a aussitĂ´t reçu des messages de fĂ©licitations d’un monde du foot plein de fiertĂ©.

Plusieurs vedettes du football africain ont saluĂ© sa victoire, dont l’Ivoirien Didier Drogba, qui a Ă©changĂ© quelques mots avec le prĂ©sident nouvellement Ă©lu, sur le rĂ©seau social Twitter.

« FĂ©licitations Mr. George », a Ă©crit Drogba, ex-gloire de Chelsea et de la sĂ©lection ivoirienne. « Merci Didier de ton soutien, nous sommes tous les deux soucieux et conscients du destin de nos peuples. Suivons le mĂŞme chemin… », lui a rĂ©pondu son aĂ®nĂ©, âgĂ© de 51 ans.

« Félicitations président Weah !! », a également applaudi Yaya Touré, le milieu de terrain ivoirien de Manchester City.

Le Camerounais StĂ©phane Mbia, ex-milieu de Marseille, a fĂ©licitĂ© Weah pour sa « superbe carrière ». « Premier Africain Ballon d’or en 1995, premier joueur retraitĂ© Ă devenir prĂ©sident de la RĂ©publique. Respect ! « .

Weah, élu avec 61,5% des suffrages après deux tentatives infructueuses en 2005 et 2011, a aussi été congratulé par les clubs où il a brillé: Monaco, le PSG et le Milan AC.

A Monaco, oĂą l’attaquant a fait ses premiers pas en championnat de France de 1988 Ă 1992, « l’ensemble du club fĂ©licite George Weah pour son Ă©lection Ă la prĂ©sidence du Liberia et lui adresse tous ses voeux de rĂ©ussite Ă la tĂŞte de son pays ! ».

Au PSG, oĂą le buteur s’est offert deux Coupes de France (1993 et 1995), un titre de champion (1994) et a brillĂ© en Coupes d’Europe, on savoure tout autant. « Nous connaissions George Weah bien avant qu’il ne devienne prĂ©sident Ă©lu du Liberia. FĂ©licitations Ă la lĂ©gende du PSG et du football mondial pour ce nouveau chapitre dans sa brillante carrière !!! », souligne Paris sur son compte Twitter en anglais.

– Un modèle pour d’autres joueurs ? –

« FĂ©licitations Ă la lĂ©gende des Rouge et Noir (les couleurs du club, ndlr) George Weah qui est devenu le nouveau prĂ©sident du Liberia », lance de son cĂ´tĂ© l’AC Milan, avec lequel le Ballon d’Or 1995 a jouĂ© plus de quatre saisons, avec deux titres de champion d’Italie Ă la clĂ© en 1996 et 1999.

Le futur prĂ©sident libĂ©rien va-t-il faire des Ă©mules dans le monde du football ? Il est en tout cas sa première star Ă devenir chef d’Etat, malgrĂ© les nombreux liens entre ballon rond et politique.

Comme lui, d’autres joueurs se sont lancĂ©s dans une carrière politique. RĂ©cemment, le GĂ©orgien Kakha Kaladze, dĂ©fenseur phare du Milan AC, a Ă©tĂ© Ă©lu maire de Tbilissi, la capitale, après avoir Ă©tĂ© ministre de l’Energie.

Au BrĂ©sil, les passerelles entre foot et politique sont nombreuses: l’ex-attaquant vedette Romario exerce par exemple un mandat de sĂ©nateur depuis 2015.

Mais parvenir Ă passer des terrains au sommet de l’Etat Ă©tait jusqu’ici rĂ©servĂ© aux puissants dirigeants de clubs, autant hommes d’affaires qu’amateurs de football. Ce fut le cas de l’ancien prĂ©sident du Conseil Silvio Berlusconi (ex prĂ©sident de l’AC Milan) en Italie ou de l’actuel prĂ©sident argentin Mauricio Macri, qui dirigea le club de Boca Juniors.

George Weah, enfant des bidonvilles de Monrovia, vient donc de crĂ©er un prĂ©cĂ©dent comme il le fit en 1995 avec le Ballon d’Or, le premier attribuĂ© Ă un joueur africain, et le seul jusqu’ici.