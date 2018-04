Election fÃ©dÃ© Gabon : le ministre des Sports pour la suspension de 2 ligues du collÃ¨ge Ã©lectoral

Le ministre gabonais des Sports, Mathias Otounga Ossibadjouo, dans un courrier adressĂ© jeudi, Ă la FĂ©dĂ©ration gabonaise de football (FEGAFOOT), a exigĂ© la suspension des ligues de football des provinces du Woleu-Ntem (nord) et de l’Estuaire dont Libreville, la capitale est aussi le chef-lieu, au motif que ces instances sont litigeuses.« Compte tenu des multiples irrĂ©gularitĂ©s observĂ©es lors des AssemblĂ©es gĂ©nĂ©rales Ă©lectives au niveau des ligues de l’Estuaire et du Woleu-Ntem, je dĂ©plore une profonde violation des dispositions statutaires », peut-on lire dans la lettre dont APA a obtenu copie vendredi.

Le ministre des Sports appuie sont injonction sur un courrier du secrétaire général du ministère aux ligues litigeuses resté sans suite, les procès-verbaux des élections et la non-reconnaissance de ces ligues par les directions provinciales de Sports.

Cette immixtion du ministre des Sports dans l’Ă©lection du bureau de la FĂ©dĂ©ration gabonaise de football est en violation des règles Ă©dictĂ©es par les instances internationales de la gestion du football, notamment la ConfĂ©dĂ©ration africaine de football (CAF) et la FĂ©dĂ©ration internationale de football association (FIFA) dont des reprĂ©sentants sont dĂ©jĂ prĂ©sents au Gabon pour assister Ă l’Ă©lection du bureau de la FEGAFOOT.

Cinq candidats sont en lice pour le fauteuil de prĂ©sident : JĂ©rĂ´me Efong Nzolo dont on dit ĂŞtre soutenu par le palais prĂ©sidentiel, Bosco Alaba Fall (haut magistrat et prĂ©sident d’un club de football de 1ère division), Placide Xavier Bourdette (inspecteur du trĂ©sor), Blanchard Andoume et Pierre Alain Mouguengui, (ancien arbitre international), prĂ©sident sortant de la FEGAFOOT.

Le scrutin est prévu demain samedi en fin de matinée à Lambaréné, une ville située à près de 300 km de Libreville.