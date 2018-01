Election prÃ©sidentielle de 2018 : Joshua Osih candidat Ã  la primaire du SDF

L’annonce a Ă©tĂ© faite dimanche, au cours de la confĂ©rence rĂ©gionale du Social democratic front (SDF) pour le Littoral.

Joshua Osih a l’intention de gagner l’investiture du SDF pour l’Ă©lection prĂ©sidentielle camerounaise prĂ©vue au cours de cette annĂ©e. Le dĂ©putĂ© de 50 ans en a fait l’annonce au cours de la confĂ©rence rĂ©gionale du Social democratic front pour la rĂ©gion du Littoral, tenue ce 28 janvier Ă l’HĂ´tel de ville de Douala 3e.

« Une Ă©lection prĂ©sidentielle c’est d’abord la rencontre d’un homme et du peuple, rencontre d’un individu et des Ă©lecteurs. C’est pour cela que j’ai annoncĂ© mon intention aux membres de ma famille politique dans le Littoral, en leur disant que je suis prĂŞt et que j’ai besoin de leurs soutiens« , a-t-il confiĂ© Ă des journalistes du quotidien Le messager.

La candidature de Joshua Osih aux primaires est la première dĂ©clarĂ©e de ce parti. Le samedi 20 janvier dernier, John Fru Ndi a Ă©tĂ© dĂ©signĂ© candidat de la confĂ©rence rĂ©gionale du SDF pour le Nord-Ouest Ă la prĂ©sidence dudit parti. Le chairman, leader du SDF depuis sa crĂ©ation en mai 1990, n’a cependant pas dĂ©clarĂ© s’il se prĂ©sentera aux primaires pour la prĂ©sidentielle de son parti.

Les candidats du SDF aux différentes élections de cette année seront connus à  l’issue de la convention élective qui se tiendra les 22, 23 et 24 février prochains. Confiant, Joshua Osih affirme que le calendrier du SDF sied totalement à un agenda politique bien établi. « Nous sommes le seul parti politique à tenir des élections primaires. Le processus a été enclenché depuis bien longtemps (…) je vous réitère que le Cameroun est prêt depuis le 26 mai 1990« , affirme-t-il.

Le natif de la ville de Kumba précise néanmoins que sa candidature ne doit pas faire ombrage à l’intérêt supérieur du SDF. « Je ne suis candidat contre personne (…) au finish, le SDF aura un candidat. Si ce n’est pas moi je soutiendrai à 200% celui que le parti investira », conclue-t-il.