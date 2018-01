Elections 2018 : rupture entre Olivier BilÃ© et Jacques Maboula

A l’origine de cette situation, le ralliement du maire de Yabassi à la coalition formĂ©e autour d’Akere Muna.

Rien ne va plus entre le leader de l’Union des forces progressistes (Ufp), Olivier Bilé, et le seul élu de son parti, Jacques Maboula, maire de Yabassi 1er. Dans une mise au point parvenue à la rédaction de journalducameroun.com le lundi 22 janvier 2018, Olivier Bilé accuse le maire de Yabassi, de « trahison et de (…) félonie politique ».

A l’origine de ce différend, une proposition de Jacques Maboula à Olivier Bilé. Le premier a demandé au second de rejoindre la coalition formée autour d’Akere Muna. « Je me souviens que M. Maboula, sans doute dans le cadre de ses propres spéculations et transactions politiques souterraines, est venu il y a quelques semaines à Yaoundé me faire une proposition pour le moins indécente. Il me fait savoir que le sponsor de sa dernière campagne municipale à Yabassi n’étant plus disponible, il a fait le choix de se livrer à quelqu’un d’autre pour assurer le financement de sa future campagne. Il me parle alors d’Akere Muna et d’une supposée plateforme pour soutenir sa candidature. Visiblement effrayé par la perspective de perdre sa position de maire que je devais, selon ses dires, l’aider à préserver, il préconise en fait que l’Ufp plie armes et bagages pour l’accompagner dans une transaction qu’il semblait avoir déjà bouclée », explique le président de l’Ufp.

Des faits que Jacques Maboula ne nie pas, mais met sur le compte de la stratĂ©gie politique. «Vous devez mener une bataille face Ă un adversaire redoutable organisĂ© en majoritĂ© dite prĂ©sidentielle et super Ă©quipĂ©, des groupes s’organisent et se mettent ENSEMBLE pour faire face Ă l’adversaire commun, vous suggĂ©rez Ă votre prĂ©sident de mutualiser les moyens limitĂ©s disponibles et de combattre aux cĂ´tĂ©s des groupes en constitution. Il vous dit non je livrerai bataille seul », peut-on lire sur son compte Facebook. Il ajoute : « Les partis politiques solitaires Ă la prĂ©sidentielle face Ă la majoritĂ© prĂ©sidentielle jouent le jeu du pouvoir en place. Ils bĂ©nĂ©ficient de financements officiels et cachĂ©s d’accompagnement aux Ă©lections du PRÉSIDENT (…) pour rendre crĂ©dible l’Ă©lection et valider la dĂ©faite sur tapis vert de l’opposition camerounaise».

Fort de ces arguments, Jacques Maboula a fait défection des rangs de l’Ufp et a rejoint une coalition d’acteurs politiques qui soutient la candidature d’Akere Muna. Le magistrat municipal est d’ailleurs le président de cette force politique baptisée « Plateforme pour la nouvelle république ».

C’est « un non-événement, un épiphénomène, un fait sans conséquence sur la marche inexorable de l’Ufp vers son glorieux destin», affirme Olivier Bilé, qui minimise l’effet de cette défection. Dans la suite de son propos pourtant, l’ancien candidat à l’élection présidentielle de 2011 qualifie son ancien allié d’« homme politique sans conviction, naviguant au gré des vents, mais surtout animé par les impératifs des intestins et de la survie. Prêt à se vendre au plus offrant et prétextant, paradoxalement, aspirer au changement alors même que rien dans (sa) démarche ne traduit une quelconque rupture par rapport à l’existant».

Olivier BilĂ© confie ĂŞtre en train de mettre « mĂ©thodiquement et sereinement » en place une « plateforme ». Elle serait « motivĂ©e par le souci de produire un programme conforme aux attentes profondes des Camerounais moyens, et surtout ceux d’en bas». Au sein de l’Ufp, la page Jacques Maboula semble ĂŞtre dĂ©finitivement tournĂ©e.