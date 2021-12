Elections à la Fécafoot : Maboang Kessack et Onana Jules-Denis se retirent au profit de Samuel Eto’o

Sous l’égide du Syndicat national des Footballeurs Camerounais (Synafoc), les footballeurs ont décidé ce 6 décembre 2021 de faire cause commune, en n’allant pas aux élections en rangs dispersés.





Réunis à Yaoundé par le Syndicat National des Footballeurs Camerounais (Synafoc) ce lundi, Maboang kessack, Onana Jules-Denis et Samuel Eto’o, décident de s’unir pour conquérir la Fécafoot. Ils font bloc derrière la candidature de Samuel Eto’o. « Jules Denis Onana et Emmanuel Maboang Kessack, acceptent de se retirer de la course et d’apporter leur soutien total et inconditionnel à la candidature de Samuel Eto’o Fils », lit-on dans un communiqué du Synafoc.

« Le Synafoc, son Comité Directeur, ses syndiqués et ses sympathisants invitent toute la grande famille du football camerounais, appellent les 76 délégués de l’Assemblée Générale élective du 11 décembre 2021 à voter pour le candidat Samuel ETO’O Fils », ajoute le syndicat.





Avant les ex footballeurs Maboang Kessack et Onana Jules-Denis, c’est Justin Tagouh, le promoteur de médias et ancien président du club Bamboutos de Mbouda qui annulait sa candidature au profit de Samuel Eto’o.

Son principal challengeur Seïdou Mbombo Njoya mène sa campagne un peu plus dans la discrétion. Hier, quelques acteurs du football des régions septentrionales lui ont témoigné leur soutien dans une déclaration conjointe.

De part et d’autres, la campagne bat son plein. Au soir du 11 décembre, l’on saura qui de Seïdou Mbombo Njoya, Samuel Eto’o ou du moins bien connu Crépin Nyamsi sera élu président de la Fédération camerounaise de football.