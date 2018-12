Elections à la présidence de la Fecafoot : trois candidatures validées

La Commission électorale de la Fecafoot a jugé les candidatures de Joseph Antoine Bell, Mbombo Seidou Njoya et Tchinda Patrick, conformes.

Joseph Antoine Bell et Tchinda Patrick ont compléter leurs dossiers de candidature à l’élection du président de la Fédération camerounaise de football (Fecafoot). Ceux-ci avaient été placés sous réserve mercredi parce qu’il y manquait dix lettres de parrainage des délégués à l’Assemblée générale de la Fecafoot et le questionnaire d’intégrité signé par ordre, pour Joseph Antoine Bell, et six lettres de parrainage pour Tchinda Patrick.

Les deux personnalités publiques rejoignent ainsi Mbombo Seidou Njoya dans la course au fauteuil de président de l’instance faîtière de football dans le pays. L’élection aura lieu le 12 décembre 2018.

Un délai supplémentaire a été accordé aux autres candidats déclarés pour compléter leurs dossiers ils ont jusqu’à midi ce jour pour fournir toutes les pièces exigées. Il s’agit notamment de Happi Sofo Franck, Bessong Egbe Emmanuel, Boyomo Samuel, Mongue Nyamsi Daniel et Penne Rigobert.