Elections en Catalogne: tour de chauffe avant blocage ?

Les Catalans dĂ©cideront jeudi si les sĂ©paratistes doivent revenir au pouvoir, dont ils ont Ă©tĂ© chassĂ©s après la mise sous tutelle de la rĂ©gion par Madrid, ou au contraire s’il faut ouvrir la porte Ă une majoritĂ© diffĂ©rente. Voici les scĂ©narios possibles.

– RĂ©volution anti-indĂ©pendantiste

Le Parti libéral et anti-indépendantiste Ciudadanos arrive premier lors des élections du 21.

Ce serait un Ă©vènement « historique », selon un Ă©lu du parti ERC (Gauche rĂ©publicaine de Catalogne, indĂ©pendantiste). Le nationalisme domine en effet en Catalogne depuis 40 ans et la rĂ©gion n’a eu qu’un prĂ©sident non nationaliste, Jose Montilla, un socialiste, par le jeu d’alliances.

« Nos gens seraient dĂ©moralisĂ©s, cela encouragerait l’unionisme », estime l’Ă©lu d’ERC.

En cas de victoire, Ines Arrimadas, 36 ans, la chef de Ciudadanos en Catalogne, a promis de « dialoguer » pour surmonter la division de la société et de mener aussi des « politiques sociales ».

La jeune libérale est perçue comme un gage de stabilité et de prospérité retrouvée par les grands patrons.

– Victoire de Carles Puigdemont

ExilĂ© Ă Bruxelles, le prĂ©sident catalan destituĂ© qui promettait de ne faire qu’un mandat, prĂ©tend continuer Ă la tĂŞte d’une liste « transversale », Unis pour la Catalogne, pour rĂ©cupĂ©rer « la dignité » du peuple catalan « humilié » par la mise sous tutelle de Madrid.

Sa victoire serait un camouflet pour Mariano Rajoy qui l’a destituĂ©. Il chercherait ensuite Ă ĂŞtre Ă©lu prĂ©sident de l’exĂ©cutif par le nouveau parlement rĂ©gional.

Mais il est poursuivi pour « rĂ©bellion » et tentative de « sĂ©dition » et visĂ© par un mandat d’arrĂŞt. Ses partisans utiliseraient son arrestation au retour de Bruxelles comme la preuve de la politique repressive de Madrid. « Dans un pays civilisĂ© on n’envoie pas en prison un prĂ©sident » de rĂ©gion, explique-t-on dans son entourage.

La Catalogne serait-elle alors dirigĂ©e par un prĂ©sident en prison? Ses proches estiment qu’ils ne peut pas ĂŞtre « privĂ© de ses droits politiques ». L’entourage du « prĂ©sident », espère qu’une telle victoire permettra de forcer Mariano Rajoy Ă nĂ©gocier.

– Victoire de l’indĂ©pendantiste Oriol Junqueras

Son parti, la Gauche rĂ©publicaine de Catalogne (ERC), est en tĂŞte dans les sondages. S’il l’emporte et que le parlement le fait prĂ©sident, il pourrait cependant ĂŞtre maintenu en dĂ©tention provisoire, et la gestion des affaires courantes reviendrait Ă Marta Rovira, la secrĂ©taire gĂ©nĂ©rale.

S’il l’obtient l’investiture il mènerait une politique sociale « pour Ă©largir la base » du mouvement indĂ©pendantiste, qui n’a comptĂ© en 2015 que sur le soutien de 47,8% des Catalans, confie l’Ă©lu ERC.

– Blocage « à l’espagnole », nouvelles Ă©lections

Tous ces scĂ©narios partent cependant du principe que l’un des trois favoris obtient l’investiture grâce au soutien d’autres partis.

Mais les risques d’une paralysie politique semblable Ă celle qui avait bloquĂ© l’Espagne en 2016, faute d’accord au sein des blocs indĂ©pendantiste ou « espagnolistes », sont Ă©levĂ©s.

« La formation d’un gouvernement sera très complexe, mĂŞme au sein du bloc indĂ©pendantiste », estime le politologue Pablo Simon.

Les indĂ©pendantistes ont notamment besoin de l’appui du petit parti CUP (Candidature d’unitĂ© populaire), qui exige une rupture immĂ©diate avec Madrid, ce qui est dĂ©sormais Ă©cartĂ© par les deux autres.

En face, Ines Arrimadas, mĂŞme soutenue par les socialistes et le Parti populaire de M. Rajoy, pourrait ne pas avoir assez de voix pour obtenir une investiture.

– La surprise socialiste

« Les possibilitĂ©s de blocage et de nouvelles Ă©lections sont très Ă©levĂ©es », estime donc le politologue Pepe Fernandez-Albertos… sauf, poursuit-il, si les autres partis favorables Ă l’Espagne prĂ©fèrent Ă©viter cette situation de blocage et laisser gouverner le candidat socialiste Miquel Iceta, en minoritĂ©.

Celui-ci a plus « de capacitĂ© de dialogue » avec d’autres partis, note le politologue. Il propose notamment de dĂ©fendre l’amnistie des indĂ©pendantistes poursuivis.

Ce cas de figure s’est dĂ©jĂ produit dans une autre rĂ©gion secouĂ©e par l’indĂ©pendantisme, le Pays basque, quand le socialiste Patxi Lopez l’a dirigĂ©, sans majoritĂ©, entre 2009 et 2012.