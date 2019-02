Elections générales du Nigeria: vendredi déclaré jour férié

Le gouvernement nigérian a déclaré, vendredi 22 février, jour férié pour permettre aux citoyens de mieux se préparer aux élections générales prévues le lendemain, selon un communiqué publié par le ministère de l’Intérieur.Toutefois cette mesure ne concerne pas les banquiers et les personnes travaillants dans le secteur des services essentiels, précise le document, ajoutant que «ce jour chômé et payé doit permettre aux citoyens notamment ceux qui voyagent de pouvoir retourner dans leurs lieux de vote et remplir leur devoir civique ».

« Toutes les mesures ont été prises pour assurer la sécurité des personnes et des biens avant, pendant et après le scrutin », selon le ministère.

Les élections générales du Nigéria étaient initialement prévues le 16 février, mais elles ont été décalées d’une semaine par la Commission électorale nationale indépendante (CENI) en raison de problèmes logistiques.