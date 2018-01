Elections kényanes: les observateurs de l’UE publient un rapport critique

Les observateurs Ă©lectoraux de l’Union europĂ©enne ont publiĂ© mercredi un rapport final très critique sur le scrutin prĂ©sidentiel kĂ©nyan de 2017 qui accuse notamment les responsables politiques d’avoir « nui » au processus Ă©lectoral et dont la prĂ©sentation Ă Bruxelles a provoquĂ© l’ire de Nairobi.

Le prĂ©sident Uhuru Kenyatta a Ă©tĂ© rĂ©Ă©lu Ă l’Ă©lection du 26 octobre, boycottĂ©e par l’opposition, au terme d’un feuilleton Ă©lectoral Ă rebondissements: sa victoire lors d’un premier scrutin organisĂ© le 8 aoĂ»t, auquel l’opposition avait participĂ©, avait Ă©tĂ© invalidĂ© en justice pour irrĂ©gularitĂ©s dans la transmission des rĂ©sultats.

« Plein d’espoir pour ces Ă©lections, les KĂ©nyans ont finalement connu de multiples dĂ©ceptions », a dĂ©clarĂ© la chef de la mission d’observation, la NĂ©erlandaise Marietje Schaake, une dĂ©putĂ©e europĂ©enne, lors d’une confĂ©rence de presse retransmise sur internet. « Le Kenya reste profondĂ©ment divisé ».

Très critique, le rapport a Ă©tĂ© prĂ©sentĂ© Ă Bruxelles et non, comme prĂ©vu, dans le pays concernĂ©, fait rare pour une mission d’observation de l’UE. Mme Schaake a indiquĂ© dans un courriel adressĂ© Ă l’AFP avoir initialement « prĂ©vu de voyager cette semaine, mais le gouvernement (kĂ©nyan, ndlr) n’Ă©tait pas prĂŞt Ă nous recevoir. Je ne peux pas m’exprimer en leur nom quant Ă leurs motivations ».

L’ambassade du Kenya a rĂ©pliquĂ© en accusant Mme Schaake d’avoir publiĂ© le rapport en dĂ©pit de « consultations » sur la date de sa publication et en dĂ©nonçant un « comportement dĂ©daigneux et condescendant ».

« Les Ă©lections gĂ©nĂ©rales de 2017 ont Ă©tĂ© caractĂ©risĂ©es par une course Ă la prĂ©sidentielle longue et dommageable, qui a coĂ»tĂ© des vies et affaibli le fonctionnement dĂ©mocratique du Kenya », a affirmĂ© dans ce rapport la mission de l’UE. « Le processus Ă©lectoral a Ă©tĂ© endommagĂ© par les leaders politiques, qui ont attaquĂ© des institutions indĂ©pendantes, et par un manque de dialogue entre les deux camps ».

Le camp Kenyatta s’Ă©tait fendu de menaces contre la justice kĂ©nyane après l’invalidation de sa rĂ©Ă©lection, tandis que le camp de l’opposant Raila Odinga n’a cessĂ© de critiquer la commission Ă©lectorale. Les deux camps ont par ailleurs Ă©changĂ© de multiples invectives.

Au moins 90 personnes ont Ă©tĂ© tuĂ©es dans les violences ayant accompagnĂ© le processus Ă©lectoral, en grande majoritĂ© dans la rĂ©pression de manifestations de l’opposition par la police, selon des organisations de dĂ©fense des droits de l’homme.

Le système électronique mis en place pour limiter les possibilités de fraude aura finalement alimenté les accusations de fraude, a souligné Mme Schaake, évoquant notamment des « tests insuffisants en terme de capacité et de sécurité ». « La technologie ne peut pas remplacer la confiance ».

Mme Schaake a cependant notĂ© des amĂ©liorations dans la conduite de l’Ă©lection d’octobre, par rapport Ă celle d’aoĂ»t, avec notamment un processus de transmission et de comptage des rĂ©sultats « plus transparent ».

La mission d’observation a conclu en prĂ©sentant 29 recommandations pour amĂ©liorer le prochain scrutin prĂ©sidentiel, prĂ©vu en 2022.