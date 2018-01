Elections locales : la société civile ivoirienne plaide pour une réforme de la CEI et du code électoral

Des organisations de la sociĂ©tĂ© civile ivoirienne (une dizaine), ont plaidĂ© lundi auprès du gouvernement ivoirien pour une rĂ©forme du code Ă©lectoral avant la tenue des Ă©lections municipales, sĂ©natoriales et rĂ©gionales annoncĂ©es pour cette annĂ©e 2018 par le prĂ©sident ivoirien, Alassane Ouattara. « Dans le but de garantir  un cadre lĂ©gal appropriĂ© aux Ă©lections en CĂ´te d’Ivoire, nous organisations de la sociĂ©tĂ© civile impliquĂ©es dans le processus Ă©lectoral avons Ă©laborĂ© une proposition de modifications du cadre juridique des Ă©lections », a affirmĂ©  Bamba Sindou, porte-parole desdites organisations au cours d’une confĂ©rence de presse conjointe animĂ©e Ă Cocody Ă l’Est d’Abidjan.

Cette proposition de rĂ©forme, a soutenu M. Bamba se justifie par  deux arguments fondamentaux Ă savoir : « la constitution du 8 novembre 2016 qui intègre de nouvelles institutions dont le mode de dĂ©signation des animateurs ne figurent pas dans le code Ă©lectoral en vigueur et les insuffisances constatĂ©es par les organisations de la sociĂ©tĂ© civile lors de leurs missions d’observations pendant les processus Ă©lectoraux de 2015 et 2016».

 Le projet de modification proposĂ© par la sociĂ©tĂ© civile,  a poursuivi,  le confĂ©rencier,  s’articule notamment autour de plusieurs points des dispositions gĂ©nĂ©rales communes de l’actuel code Ă©lectoral.

 Il s’agit entre autres,  « de la qualitĂ© d’Ă©lecteur, de la liste Ă©lectorale, de la prĂ©sentation des candidatures,  des opĂ©rations de vote et de la proclamation des rĂ©sultats, du contentieux Ă©lectoral lors des Ă©lections des dĂ©putĂ©s et des sĂ©nateurs,  de la vacance d’un poste de dĂ©putĂ© et des sĂ©nateurs, etc. ».

PrĂ©sentant les caractĂ©ristiques du projet de modification des acteurs de la sociĂ©tĂ© civile, M. Bamba a annoncĂ© que le prĂ©sent projet de loi est un ensemble de 51 articles rĂ©partis en 7 chapitres dont 29 articles ont fait l’objet de modification et sur ces 29, 15 ont Ă©tĂ© profondĂ©ment modifiĂ©s et 14 simplement  »retouchĂ©s ».

« Sur le fond,  le  projet renforce l’indĂ©pendance de Commission Ă©lectorale indĂ©pendante tant vis-Ă -vis du gouvernement que des groupements politiques. Le projet supprime la notion de reprĂ©sentants qui ne peut ĂŞtre compatible avec celle d’indĂ©pendance. Il choisit la notion de personnalitĂ©s proposĂ©es », a entre autres, indiquĂ© M. Bamba relativement au bien-fondĂ© du projet de rĂ©forme.

 « Nous sommes en train de traduire des idĂ©es qui Ă©manent du peuple. Nous n’avons qu’une obligation de proposition en tant que sociĂ©tĂ© civile », a pour sa part ajoutĂ© le professeur Fernand Gauze qui a co-animĂ© cette confĂ©rence.

Plusieurs organisations de la sociĂ©tĂ© civile ivoirienne dont le Mouvement ivoirien des droits humains ( MIDH), l’Association pour la promotion des droits humains (APDH),  le Regroupement des acteurs ivoiriens des droits de l’homme (RAIDH) et le rĂ©seau ouest-africain pour l’Ă©dification de la paix ( WANEP), ont pris part Ă cette rencontre.