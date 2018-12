Elections locales partielles du 16 décembre, sport et nécrologie se partagent la Une des journaux ivoiriens

Les élections régionales et municipales partielles du 16 décembre prochain, le report de la Coupe d’Afrique des nations (CAN) Côte d’Ivoire 2021 à 2023 ainsi que l’actualité nécrologique font la Une des journaux quotidiens ivoiriens parus, mardi, sur l’ensemble du territoire national.«Municipales et régionales partielles : les élections fixées au 16 décembre. La campagne débute ce samedi», annonce en Co-Une, L’Inter à côté de L’Expression qui croit savoir «comment les différents candidats concernés» par ces échéances se préparent.

Le RHDP (Rassemblement des Houphouëtistes pour la démocratie et la paix (RHDP, coalition au pouvoir) veut « tout rafler » lors de ces élections locales partielles, fait remarquer Le Patriote qui explique, également, «comment ceux-ci (houphouetistes) préparent leur triomphe» du 16 décembre prochain.

De son côté, Le Mandat croit savoir, «pourquoi des résultats ont été annulés» dans les circonscriptions concernées par cette reprise, là où sur le même sujet, LG Infos pense que «le gouvernement a pris les candidats de court » après le contentieux électoral.

En page sport, les tabloïds ivoiriens reviennent sur une décision de la Confédération africaine de football (CAF) de retirer l’organisation de la Coupe d’Afrique des nations (CAN) 2021 à la Côte d’Ivoire.

A ce propos, L’Expression affirme que l’organisation de la CAN 2021 a été « retirée » à la Côte d’Ivoire, quand sur le même sujet, Soir Info parle de « menace » sur la Côte d’Ivoire. Pour sa part, Le Patriote accuse la CAF de « comploter » contre la Côte d’Ivoire, dans sa décision de reporter la CAN, prévue en 2021 dans ce pays.

La CAN 2021 vraiment retirée à la Côte d’Ivoire ? Depuis Paris, Danho Paulin (le ministre des sports) répond : « les choses ne se passent pas comme ça, il n’y a pas de raisons d’avoir peur », rapporte L’Intelligent d’Abidjan. Ce qui fait dire à Super Sport que M. Danho « rassure » pour la CAN Côte d’Ivoire 2021.

La nécrologie occupe également une place de choix dans les journaux ivoiriens.

A ce sujet, LG Infos parle d’une psychose « totale » en Côte d’Ivoire après les décès en cascade constatés au sein de l’opposition. Décès en cascade au FPI (Front populaire ivoirien) : « ça commence à faire peur », s’inquiète à son tour Le Quotidien d’Abidjan, quand Le Nouveau Courrier placarde : ça commence vraiment à « faire trop » après le décès du Pr Séry Bailly.