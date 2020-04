Electricité : 6 des 10 régions du Cameroun passent la nuit dans les ténèbres

Plus de la moitié du territoire a été privé d’énergie électrique suite à une à un problème sur le réseau interconnecté Sud qui dessert les principales métropoles du pays.

La société Enéo qui produit et distribue l’énergie électrique a annoncé qu’une panne sur le réseau interconnecté Sud est responsable de la coupure qui a plongé la quasi-totalité du territoire dans le noir. Ainsi la soirée du 20 avril, les régions du Centre, Sud, Littoral, Ouest, Nord-Ouest et Sud-Ouest ont été privés d’électricité pendant une bonne partie de la nuit.

Le réseau interconnecté Sud (RIS) est subdivisé en 3 grandes régions : le Centre (Régions Centre et Sud), le Littoral et l’Ouest (Régions Ouest, Sud-Ouest et Nord-Ouest). Il se compose de 480 kilomètres (Km) de lignes 225 kilovolt (KV) et 870 km de lignes 90 kV, et de 17 postes (4 postes dits d’interconnexion et 13 postes sources alimentant les réseaux de distribution).

Enéo a promis de donner les raisons exactes de cette coupure d’électricité. Quoi qu’il en soit, cet énième incident vient remettre sur la table la question de la fragilité de notre système électrique. En général, de pareils incidents ont été justifiés par de fortes pluies, des accidents sur la voie publique ayant affecté les infrastructures, la sécheresse dans les bassins de retenu d’eau. Parfois des arguments presque insolites ont été avancés. Une fois, un ministre avait accusé les corbeaux qui se déposent sur les équipements de transport de l’énergie.