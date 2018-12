Electricité en Côte d’Ivoire: plus de 800.000 compteurs télécommuniquant déployés en 2018 (DG CIE)

Plus de 800.000 compteurs télécommuniquant ont été déployés sur l’ensemble du territoire ivoirien en 2018, a indiqué vendredi le directeur général de la Compagnie ivoirienne d’électricité (CIE), Dominique Kakou, à l’occasion des Journées nationales des chefs d’entreprises (JNCE).« En 2018, ce sont plus de 800.000 compteurs télécommuniquant (compteurs intelligents) qui ont été déployés sur le territoire national permettant d’offrir à des centaines de milliers de nos clients un service de prépaiement et de développer la télégestion », a dit M. Kakou à la 2e édition des JNCE à San-Pedro (sud-ouest).

Il a fait savoir qu’ « aujourd’hui, l’ensemble des clients de la Djibi, à Abidjan, sont télégérés permettant d’effectuer ainsi les relevés et les changements de puissance des abonnements à distance ». Et ce, grâce à une connexion des compteurs au réseau de la compagnie.

Dans cette perspective, la CIE compte télégérer les 472.000 foyers d’éclairage public qui compose le pays pour un investissement total de 4 milliards de Fcfa. Une vision qui répond aux enjeux de la mutation digitale et de la création de valeurs.

Avec la dématérialisation du paiement des factures, « plus de 70% des transactions des clients » aujourd’hui passent par le banking mobile ou la plateforme de paiement des banques. A travers le numérique, la société veut offrir à ses clients la possibilité de se connecter directement à tous ses services.

La CIE se veut à la pointe de la technologie. Elle a mis en place un projet dénommé « TERE » qui consiste à l’équipement de l’ensemble du réseau d’éclairage public, diffusant ainsi, en temps réel la moindre anomalie sur les réseaux d’éclairage public par un centre de supervision.

La compagnie dispose à l’heure actuelle d’un système de mesure précis des réseaux d’éclairage public. Dans le cadre du Programme électricité pour tous (PEPT), la société projette 1 million de ménages supplémentaires à raccorder d’ici à 2020, ce qui devrait lui permettre d’atteindre 3 millions de clients.