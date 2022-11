Electricité : le Cameroun va réaliser des économies de 12 milliards F

Depuis le 17 novembre 2022, la région de l’Est reçoit des provisions d’énergie électrique en provenance des barrages de Songloulou, Edéa et Memve’ele.

C’est l’une des retombées du processus d’interconnexion du Réseau interconnecté Sud au Réseau interconnecté Est (RIE), qui s’est achevé le 19 novembre 2022, avec la mise en service officielle du poste de transformation 225/90/30 KV de Mampang, dans la Commune de Doumé, région de l’Est. Concrètement il s’agit d’une imposante infrastructure qui est équipée de trois grands transformateurs de 180 MW.

Elle va non seulement permettre de recevoir de l’énergie électrique, mais également de la transformer et de la mettre à la disposition des ménages et des industries installées dans la région. Ces prestations sont facilitées par la construction d’une ligne 225 Kilovolts, qui part du poste d’Ahala à Yaoundé pour la commune d’Abong-Mbang.

Grâce à ces nouvelles installations, la région de l’Est qui jusqu’ici était alimentée par plusieurs centrales thermiques, pour une capacité globale installée de moins de 20 MW (26, 76 MW), va désormais bénéficier d’une énergie qui selon Kalpataru Power Transmission Ltd, l’entreprise adjudicataire de cet important projet, se situe à hauteur de 500 MW.

Le raccordement du RIS au RIE va également permettre à l’Etat du Cameroun de réaliser d’importantes économies, matérialisées par l’arrêt de la centrale thermique de Bertoua. En effet, le fonctionnement de cette infrastructure énergétique coûtait annuellement au trésor public, la bagatelle de 12 milliards de F en gasoil. Désormais, au lieu d’acheter du fuel, le gouvernement entend utiliser cet argent pour alléger la dette due à Eneo, dont le montant se chiffre à 150 milliards à fin juillet 2022.

Pour l’instant, le raccordement entraînera principalement l’arrêt de la centrale thermique de Bertoua. Ce qui fera bénéficier à l’Etat près de 12 milliards de F par an. Ce montant permettra un allègement de la compensation tarifaire auprès du concessionnaire Eneo et par voie de conséquence, de la dette de l’Etat vis-à-vis dudit concessionnaire», a indiqué Gaston Eloundou Essomba, le ministre de l’Eau et de l’énergie.

A en croire Bertouainfo, le raccordement du réseau électrique de la région de l’Est à celui du Sud, n’est que le point de départ d’un important programme qui va définitivement sortir cette circonscription administrative grande par la superficie, mais insignifiante sur le plan du développement, du noir. Le membre du gouvernement a d’ailleurs annoncé l’opérationnalisation imminente d’un plan d’électrification des zones rurales de la région du soleil levant.

Ce dernier va débuter en 2023 pour s’achever en 2028. «Ce plan sera doté d’une enveloppe de 15 milliards de FCFA sur une période de six ans sera entièrement financé par le Fonds de Développement du Secteur de l’Electricité dont les provisions sont déjà inscrites dans la Loi de Finances 2023», a-t-il révélé.

Ce plan vient en sus d’autres projets d’électrification rurale de la Région de l’Est financés et mis en œuvre par les sociétés (Electricity Development Corporation (EDC) et l’Agence Rurale D’electrification (AER), pour des montants respectifs de 10,4 milliards F CFA et 3,2 milliards F CFA.

Pour mémoire, la construction de la ligne de 225 kV Yaoundé-Abong-Mbang et du poste de transformation de Mampang, a été financée à hauteur de 85% par Eximbank Inde. Soit un peu plus de 65 milliards FCFA.