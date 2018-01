Cameroun : les élèves reprennent le chemin de l’école pour le compte du deuxième trimestre

Ce 8 janvier 2018 est consacré au retour des classes dans les établissements d’enseignement francophone, à travers le triangle national.

La trêve de deux semaines imposée par les fêtes de fin d’année passée, les cours reprennent dès ce lundi 8 janvier 2018 pour le compte du deuxième trimestre de l’année scolaire. Cette reprise concerne tous les établissements d’enseignement francophone de la maternelle, du primaire et du secondaire. Elle intervient une semaine après celle des établissements anglophones, dont le calendrier a subi des modifications en raison de la crise anglophone.

Pour de nombreux professionnels de l’éducation, le deuxième trimestre est considéré comme étant le plus long et le plus déterminant de l’année scolaire. Pour des milliers d’élèves, notamment ceux des classes dites d’examens, ce trimestre exige concentration et discipline.

Le calendrier de l’annĂ©e scolaire 2017/2018 prĂ©voit que les congĂ©s du deuxième trimestre interviendront le jeudi 29 mars 2018, pour s’achever le lundi 16 avril 2018. Ils seront suivis d’une pĂ©riode de cours allant du lundi 30 avril au vendredi 8 juin 2018. Les examens et concours sont programmĂ©s entre le lundi 04 juin et le vendredi 13 juillet 2018 pour l’enseignement primaire, et Ă partir du jeudi 24 mai 2018 pour les candidats de l’enseignement secondaire technique.

Pour l’enseignement secondaire général, les périodes d’examens et concours iront du lundi 28 mai au vendredi 27 juillet 2018, date à laquelle s’achèvera l’année scolaire 2017-2018 dans tous les établissements scolaires publics et privés.