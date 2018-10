Éliminatoires 2019 : la Gambie s’incline à domicile devant le Togo

Les Scorpions de la Gambie se sont inclinés, mardi après-midi à Banjul, face aux Eperviers du Togo sur un score de zéro but à 1, au terme d’un match entrant dans le cadre de la 4ème Journée des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des nations (CAN) 2019.Il s’agit, en effet, du match retour de la confrontation ayant opposé les deux équipes le vendredi dernier à Lomé. Elles s’étaient séparées dos à dos, sur un score d’un but partout.

Avec cette victoire sur un but inscrit à la 91e minute par Floyd Ayité quelques minutes après l’expulsion du capitaine Djene Dakonam du terrain, les Eperviers du Togo se positionnent ainsi 3e du groupe D et se relancent dans la course pour la qualification.

L’Algérie, leader du groupe avec 7 points, s’est inclinée elle à Cotonou sur un score d’un but à zéro devant le Bénin, qui conserve la deuxième place avec 7 points lui aussi.

Il s’agit de la première victoire des Eperviers du Togo dans le cadre des éliminatoires, après une première défaite en déplacement contre l’Algérie, et deux matches nuls concédés à domicile face au Bénin et la Gambie.