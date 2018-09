Eliminatoires Can 2019 : analyse du jeu du Cameroun face aux Comores

Les Lions indomptables ont concédé le match nul 1-1, face aux Coelacanthes ce samedi après-midi à Mitsamiouli. Après un début de match très laborieux, les hommes de Clarence Seedorf, en manque d’imagination offensive, ont néanmoins pu montrer un jeu un peu plus plaisant en fin de partie. Les Lions devront montrer un meilleur visage lors de la double confrontation contre le Malawi, les 10 et 13 octobre prochains.

Le jeu et les joueurs

André Onana : en grande forme depuis le début de la saison avec son club de l’Ajax d’Amsterdam, il a encore impressionné en début de match quand la défense camerounaise prenait l’eau. A deux reprises en première période, il a réalisé deux belles parades pour enrayer les centres comoriens. Néanmoins sur le but d’El Fardou Ben Mohamed, à la 15ème minute de jeu, il n’est pas exempt de tout reproche.

Fai Collins : face à des Comoriens assez techniques et mobiles, le latéral droit du Standard de Liège a rendu une copie moyenne. Il a eu du mal à contenir les déplacements des Coelacanthes en début de match, même s’il a su rectifier le tir au fil des minutes, en coupant la trajectoire de nombreux ballons. Toutefois, on l’a peu vu sur le plan offensif. Il a écopé d’un carton jaune à l’heure de jeu.

Yaya Banana : aligné dans l’axe avec Ngandeu Ngandjui, ils ont parfois manqué de complémentarité. En effectuant les mêmes courses, la couverture mutuelle a peu fonctionné, notamment lors des 25 premières minutes de jeu. À l’image de son compère, le défenseur de Platanias, en Grèce, en voulant sauter les lignes, s’est montré, très souvent, imprécis dans la relance. Il a été averti par l’arbitre égyptien à la 48ème minute.

Ngandeu Ngandjui : une entame de match difficile pour la charnière centrale expérimentale des Lions qui a laissé trop d’espaces. Une relance approximative à cause des attaquants comoriens qui n’ont pas ménagé les efforts pour effectuer le pressing. Monté aux avant-postes sur un corner, le défenseur du Slavia de Prague, capitaine des Lions ce jour, a vu son coup de tête être repoussé sur la ligne par un défenseur comorien, à la 52ème minute de jeu.

Gaétan Bong : malmené par l’ailier droit comorien, le latéral gauche de Brighton a quelque peu loupé son retour chez les Lions, après quatre ans d’absence. Remplacé par Ambroise Oyogo Bitolo (65ème minute), le latéral de Montpellier est très vite entré dans le match. Difficile toutefois de le juger à cause de son peu de temps sur l’aire de jeu. Toutefois, il a effectué le premier centre réussi des Lions dans ce match qui a conduit à l’égalisation deStéphane Bahoken.

Georges Mandjeck : comme c’est malheureusement devenu une habitude chez lui, le milieu de Maccabi Haifa Fc a eu toutes les peines du monde, dans ce match de la deuxième journée des éliminatoires de la Can 2019. Trop imprécis dans sa relance, il est également régulièrement déposé par les milieux offensifs comoriens. Il s’est fait bouger tout au long des 68 minutes qu’il a passées sur le terrain. Il est sorti en boitant, remplacé par Fabrice Olinga.

Franck Zambo Anguissa : le milieu du Fulham FC a été trop prudent. On l’a vu marcher au milieu de terrain et se contenter de passes simples sans chercher à déstabiliser le bloc Comorien. Il a vu son coup de tête, suite à un corner, passer à côté de la cage, à la 34ème minute. S’il a gratté quelques ballons, il en a également perdu beaucoup et n’a pas eu le niveau qu’il a affiché lors de la Coupe des Confédérations.

Edgar Salli : à l’image de ses précédentes prestations sous la tunique vert-rouge-jaune, il n’a rien montré. Trop lent, sans imagination, imprécis…l’ailier de Nuremberg n’a jamais pu déborder son vis-à-vis. Remplacé par Momi Ngamaleu dès la pause, l’attaquant des Young Boys de Berne, sans un être flamboyant, s’est montré plus percutant sur les côtés.

Eric Maxime Choupo-Moting : toujours entouré par deux ou trois joueurs, peu inspiré et trop imprécis, le néo-parisien s’est montré inoffensif, malgré quelques bonnes accélérations. En face, il y avait tout de même du répondant sur le plan physique. Auteur de l’unique tir cadré du Cameroun en première mi-temps, il aurait pu faire mieux s’il s’était montré plus incisif.

Carl Toko Ekambi : on ne l’a quasiment pas vu du match. L’attaquant de Villareal a passé un après-midi compliqué. A l’image de son début de saison poussif en Liga, l’ancien joueur d’Angers peine à trouver ses marques chez les Lions. Positionné en attaquant d’appui, tournant autour de Bahoken, il n’a pas su ou pu se créer la moindre occasion de but.

Stéphane Bahoken: très souvent isolé au milieu des défenseurs comoriens, il n’a pas eu beaucoup de ballons à exploiter, mais il est allé au combat pour tenter de remiser des ballons. A la 80ème minute, l’attaquant d’Angers, à la réception d’un joli centre d’Ambroise Oyongo Bitolo a marqué son premier but chez les Lions.