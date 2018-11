Éliminatoires CAN 2019: échec du Congo Brazza devant la RDC

Les Diables rouges du Congo ont été tenus échec, dimanche au stade Massamba Débat de Brazzaville, par les Léopards de la RD Congo (1-1) en match comptant pour les éliminatoires CAN 2019.Le premier but de ce match qui a connu en première mi-temps une pluie battante a été marqué par l’attaquant de la RD Congo, Malonga à la 25eme minute. Les Diables rouges vont égaliser à la 37ème minute de cette première mi-temps.

La reprise après un peu plus d’une heure pour cause d’inondation de la pelouse, n’a pas permis à l’équipe des Diables rouges de faire la différence. Score final un but partout.

Ce match nul permet à l’équipe des Léopards de la RD Congo de garder son espoir de qualification à la phase finale de cette du Can Cameroun 2019 car, elle maintient sa place de deuxième dans ce groupe G, derrière le Zimbabwe.