Eliminatoires Can 2019 : la Côte d’Ivoire tient en échec la RCA (0-0)

Les Eléphants de la Côte d’Ivoire et les Fauves de Bas Oubangui se sont quittés, mardi après-midi au Complexe Sportif Barthélémy Boganda de Bangui, sur le score de zéro but partout, en match comptant pour la 4ème journée des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des Nations de football 2019.Les joueurs centrafricains, dès l’entame du jeu, ont montré leur volonté de gagner ce match capital pour eux pour prétendre à une première qualification à la CAN.

Malheureusement, les Ivoiriens ont défendu farouchement leur camp, ne laissant aucune chance aux Centrafricains.

Avec ce match nul, les Fauves de Bas Oubangui n’ont plus leur destin en main car, n’ayant que 4 points dans ce Groupe H dominée par la Guinée Conakry et la Cote d’Ivoire.