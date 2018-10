Éliminatoires CAN 2019 : la Gambe tient le Togo en échec

L’équipe nationale de la Gambie a tenu en échec, vendredi à Lomé, les Eperviers du Togo, sur un score d’un but partout, dans le cadre de la troisième journée des éliminatoires CAN Cameroun 2019.Inscrit très tôt en première partie par les Scorpions (7e min), le premier but de la partie sera égalisé vers la fin de la seconde période par le Togolais Kévin Denkey.

Il faut noter que la rencontre a été interrompue à la pause par une pluie qui a mouillé les installations de Lomé. La mauvaise qualité de ces installations avait été dénoncée, il y a quelques semaines, par l’international togolais Emmanuel Adebayor qui avait menacé de ne plus mouiller le maillot si la fédération ne prenait pas les dispositions.

C’est le deuxième match nul de l’équipe togolaise, après celui concédé à domicile il y a quelques jours face au Bénin.

Logé dans le groupe G, le Togo est bon dernier avec 2 points, juste devant la Gambie (2). L’Algérie et le Bénin arrivent en première place avec 4 points chacun.