Les Mourabitounes de Mauritanie ont battu, midi au stade Cheikha Ould Boidiya à Nouakchott, la sélection angolaise par 1 but à 0 en match comptant pour la 4ème journée des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des nations (CAN) de football Cameroun 2019.L’unique but de la rencontre a été marqué par l’attaquant Adama Ba à la 16e minute de la première période.

Les Mauritaniens s’étaient inclinés vendredi dernier par 1 but à 4 devant leurs adversaires angolais.