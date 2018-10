Eliminatoires CAN 2019 : le Bénin bat l’Algérie (1-0)

Les Ecureuils du Bénin se sont imposés, mardi après-midi au Stade Général Mathieu Kérékou de Cotonou, face à l’équipe de l’Algérie (1-0), en match comptant pour la 4ème journée des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des nations (CAN) de football Cameroun 2019.Après la défaite du Bénin (2-0) lors de la 3ème journée en terre algérienne le 12 octobre dernier, les Ecureuils du Bénin ont su répondre convenablement en battant ce mardi leurs adversaires algériens.

Les poulains de Michel Dussuyer se sont imposés par un score de 1-0, un but de Sessi d’Almeida à la 17ème minute. Le Bénin bat ainsi l’Algérie pour la première fois de son histoire depuis 1983 et se positionne à la deuxième place au classement général derrière l’Algérie (7 points avec une différence de but favorable).