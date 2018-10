Eliminatoires Can 2019 : le Burkina bat le Botswana et devient leader de son groupe

Les Etalons du Burkina Faso ont battu, samedi soir au stade du 4 Août de Ouagadougou, les Zèbres de Botswana par le score de 3 buts à 0, en match comptant pour la 3e journée des éliminatoires e la CAN 2019, et repris la tête du classement du groupe I de la compétition.Les Zèbres botswanais ont été cueillis à froid par ce but matinal de Jonathan Pitroipa (5e) qui a mis en déroute la défense botswanaise pour s’offrir le chemin des filets. Les Etalons domineront territorialement la rencontre dans cette première période sans pouvoir marquer un second but jusqu’à la pause.

A la reprise ce sont Banou Diawara et Abdou Razack Traoré qui sonneront le glas de la défaite du Botswana en marquant deux majestueux coups francs, respectivement aux 55 e et 62 e minutes.

« Le Burkina Faso est une grande équipe. Ce 3 à 0 permet au coach de bien gérer le groupe, surtout ceux qui ont des cartons jaunes. On doit gagner le match retour au Botswana même si ça ne sera pas facile car nous sommes dans un groupe équilibré. Là nous serons dans une bonne direction pour la qualification », s’est exprimé l’entraineur des Etalons Paulo Duarte.

Avec cette large victoire les Etalons (6 points +3) reprennent la tête du groupe I qu’ils avaient perdu lors de la 2e journée de ces éliminatoires, après leur défaite face aux Mourabitounes de la Mauritanie. L’Angola (6 points +2) qui a dominé la Mauritanie (4-1) s’offre la 2e place du groupe. Les Mourabitounes (6 points+0) sont rétrogradés à la 3e place, laissant le Botswana (0 point – 5) à la traine (4e/4).

Les Etalons sont déjà arrivés à Francistown (Botswana) pour le match retour qui aura lieu le 16 octobre prochain.