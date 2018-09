Eliminatoires CAN 2019 : le Burundi tient tête au Gabon

Le Gabon a été tenu en échec à Libreville face au Burundi (1-1), en match comptant pour la deuxième journée des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) de football Cameroun 2019.Le but burundais a été inscrit par Saido Berahino en première mi-temps. Quant au but gabonais, il a été marqué par son capitaine, Pierre Emerick Obameyang en seconde partie, grâce une passe du milieu de terrain Mario Lemina.

Ce match nul place en mauvaise posture le Gabon qui avait déjà concédé une défaite lors de la première journée contre le Mali à Bamako (1-2).

Evoluant dans le groupe C, le Gabon se classe au terme de cette rencontre en 3ème position (1 point) derrière, le Mali (3 points) et le Burundi (4 points). Le Soudan du Sud occupe la dernière place (0 point).