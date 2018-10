Eliminatoires CAN 2019 : le Cameroun gagne face au Malawi (1-0)

La sélection nationale camerounaise de football, les «Lions indomptables», a remporté par 1 but à 0, vendredi à Yaoundé, la capitale du pays, son match de la 3ème et dernière journée aller des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des nations (CAN) 2019 qui l’opposait au Malawi.Après une première manche insipide, les deux formations regagnent une pelouse en mauvais état, les locaux, sans cohésion pendant les 45 premières minutes, organisent mieux le jeu face à des visiteurs sans complexes.

Le but libérateur interviendra à la 61ème minute par l’entremise du capitaine du jour, Erik Choupo-Moting, qui reçoit une passe de Jacques Zoua à l’entrée de la surface de réparation, contrôle et envoie la balle d’une frappe enroulée au fond des filets.

Le reste de la rencontre sera marqué par une série d’imprécisions et de maladresses des champions d’Afrique en titre, régulièrement sifflés par les 20.000 spectateurs du stade Ahmadou Ahidjo.

«On a eu des occasions qu’on a manqué, mais on a fini par marquer. On méritait de gagner ce match. Il y a eu beaucoup de choses positives», déclarera le buteur après la rencontre.

Pour le sélectionneur Clarence Seedorf, «c’était un match difficile parce que les Malawites étaient tous derrière le ballon. Dans l’ensemble c’était positif».

Le match retour entre les deux sélections aura lieu mardi prochain à Blantyre, sachant que le Cameroun, le leader de la poule B avec 7 points, est d’ores et déjà qualifié en tant que pays organisateur de la CAN 2019.