Eliminatoires CAN 2019/ Le nul (1-1) qui qualifie Guinéens et Ivoiriens dans le groupe H

Le Syli National de Guinée et les Éléphants de Côte d’Ivoire ont validé leurs tickets pour Cameroun 2019 après leur match nul (1-1), dimanche au stade du 28 septembre de Conakry, en match comptant pour la 5è et avant-dernière journée des éliminatoires de la CAN 2019.Quoique qualifiée pour Cameroun 2019 à l’entame du match, après le nul (2-2) entre la Centrafrique et le Rwanda, une heure plus tôt, dans le deuxième match du groupe, la Guinée a débuté la rencontre tambour battant pour cueillir à froid les Ivoiriens.

Profitant d’une mésentente entre le gardien ivoirien Sylvain Gbohouo et sa défense centrale, notamment, Jean-Philippe Gbamin nonchalant sur le coup, Mohamed Lamine Yattara pique une petite balle qui va se loger au fond des filets pour l’ouverture du score des Guinéens (1-0; 10è).

Ce but matinal du Syli National de la Guinée donne une réaction d’orgueil aux Éléphants ivoiriens qui vont assurer la parité au score sept minutes plus tard.

Jean Michael Séri, à la réception d’un coup-franc de Serey Dié mal dégagé par la défense guinéenne et dévié par Franck Kessié, trompe Ali Kéita, le portier du Syli National, pour l’égalisation ( 1-1; 17è). C’est le score à la pause en dépit des occasions de but de part et d’autre.

En deuxième période, les défenses muselent les attaques qui n’ont plus inscrit le moindre but pour terminer la rencontre sur ce score nul qui qualifie les deux pays avant terme.

1 Guinée 11pts+4

2 Côte d’Ivoire 8pts+4

3 Centrafrique 5pts-4

4 Rwanda 2pts-4

6è et dernière journée 22 mars 2019:

Centrafrique-Guinée

Côte d’Ivoire- Rwanda