Eliminatoires Can 2019 : le Sénégal bat le Soudan et valide son ticket

L’équipe nationale du Sénégal a obtenu, mardi soir à Khartoum, sa qualification à la Coupe d’Afrique des Nations 2019 prévue au Cameroun après sa courte victoire (0-1) contre le Soudan à l’occasion de la 4ème journée des Eliminatoires.Pour ce match décisif, le sélectionneur national Aliou Cissé a opéré 5 changements par rapport à l’équipe qui a débuté la manche aller samedi dernier à Dakar. Ibrahima Mbaye, Amath Ndiaye Diédhiou, Opa Nguette, Cheikh Ndoye et Ismaïla Sarr ont été alignés face aux Crocodiles du Nil. Sur une pelouse synthétique, les Lions ont eu du mal à entrer dans la partie.

La première alerte est venue d’un corner joué à la reimoise par Racine Coly et Amath Ndiaye Diéhiou que reprend au premier poteau Ismaïla Sarr en mouvement mais l’ailier n’accroche pas le cadre (14ème mn).

A son tour, Pape Abou Cissé, monté aux avant-postes sur un autre corner, se procure une double occasion. Sur le reculoir, le défenseur central parvient quand même à placer une tête que repousse un Soudanais. L’ancien sociétaire de l’AS Pikine (banlieue de Dakar) récupère ensuite le cuir et décoche un tir écrasé du gauche qui passe à côté de la cage (21ème mn).

Habitués à se produire sur cette aire de jeu difficile, les Crocodiles du Nil contrôlent le ballon et effectuent des attaques élaborées. Cependant, ils échouent généralement dans la finition. Finalement, les deux équipes se quittent dos à dos en première période.

De retour des vestiaires, le Sénégal montre plus d’envie. Amath Ndiaye Diédhiou, qui fêtait sa première titularisation, reprend de volée un centre sur un coup de pied arrêté. Le portier soudanais s’empare du cuir en deux temps.

A l’heure de jeu, Aliou Cissé procède à son premier changement en faisant entrer Mbaye Niang à la place de l’avant-centre Mbaye Diagne transparent jusque-là (69ème mn). Rien n’y fait car les Lions sont toujours dans le dur offensivement même s’ils ne sont pas trop inquiétés par l’adversaire.

Le technicien lance alors Keita Diao Baldé (69ème mn) puis Sidy Sarr (83ème mn). Ces deux joueurs vont changer le cours du match. En effet, quelques instants plus tard, le Sénégal obtient un coup franc excentré bien placé sur le flanc droit.

Le joueur de l’Inter Milan (élite italienne) chargé de l’exécution de la sentence, dépose la balle sur la tête de Sidy Sarr qui ouvre le score (0-1, 86ème mn). Malgré quelques velléités offensives, le Soudan s’incline à domicile sur la plus petite des marges et dit adieu à la Can 2019.

Par contre, le milieu de terrain de Lorient (Ligue 2 France) envoie le Sénégal à la prochaine Coupe d’Afrique des Nations et délivre tout un peuple. Les Lions, avec 10 points au compteur (3 victoires et 1 nul), occupent la première place de leur groupe devant Madagascar également qualifié (même nombre de points).