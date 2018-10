Eliminatoires Can 2019 : le Sénégal corrige le Soudan (3-0)

L’équipe nationale du Sénégal a largement dominé, samedi à Dakar, le Soudan sur le score de 3 buts à 0 à l’occasion de la 3ème journée des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des Nations 2019 prévue au Cameroun.En l’absence de la charnière centrale composée de Kalidou Koulibaly et de Salif Sané, le sélectionneur Aliou Cissé a fait confiance au capitaine Cheikhou Kouyaté et au novice Pape Abou Cissé. Racine Coly sur le flanc gauche et Mbaye Diagne à la pointe de l’attaque ont aussi étrenné leur première sélection chez les A.

Dès l’entame de la partie, les Lions mettent le pied sur le ballon mais se heurtent à un bloc bas du Soudan. Au quart d’heure de jeu, Sadio Mané sur une passe délicieuse, trouve Keita Diao Baldé dans la surface de réparation. L’attaquant de l’Inter de Milan, tardant à se mettre en position de frappe, est repris in extremis par la défense des Crocodiles du Nil qui concède néanmoins un corner qui sera lourd de conséquences.

En effet, sur le centre, le portier soudanais commet une faute de main en relâchant le cuir qui attérit sur les pieds de Pape Abou Cissé. A l’affût, le défenseur central glisse la balle au fond des filets (1-0, 16ème mn).

Le Soudan est sonné. Le Sénégal ne lui laisse pas le temps de reprendre ses esprits. Intenable, Sadio Mané met dans vent la défense avant de servir un caviar à Idrissa Gana Guèye. Le milieu relayeur, esseulé dans la surface, ajuste le gardien d’un plat du pied droit (2-0, 17ème mn).

Touché à la cheville sur un tacle en retard d’un joueur soudanais, Idrissa Gana Guèye est obligé de céder sa place à Sidy Sarr (41ème mn). A plusieurs reprises, Keita Diao Baldé, Sadio Mané et Mbaye Niang loupent des actions franches de but. La mi-temps intervient sur ce score de 2 à 0 en faveur des poulains du coach Cissé.

En seconde période, Mbaye Diagne peu inspiré, trouve la barre transversale sur une tête. Dans la foulée, Mbaye Niang transperce la défense des Crocodiles du Nil. Son tir du gauche, dévié par un défenseur, prend à contre-pied le gardien. Le Sénégal s’envole (3-0, 51ème mn).

A partir de cet instant, le Sénégal est dans la gestion et amène le danger dans le camp adverse de temps à autre. Le latéral gauche Racine Coly fait même trembler la barre transversale sur un centre-tir à la trajectoire vicieuse.

Finalement, le Sénégal s’impose sur la marque de 3-0 et compte désormais 7 points (2 victoires et 1 nul). Un résultat qui lui permet de garder la tête du groupe A qu’il partage avec le Soudan, son adversaire du jour mais aussi la Guinée équatoriale et Madagascar.

Les Lions et les Crocodiles du Nil vont encore en découdre le mardi 16 octobre prochain pour le compte de la 4ème journée des Eliminatoires de la Coupe d’Afrique des Nations 2018. En cas de succès en terre soudanaise, le Sénégal pourrait être assuré d’une qualification.