Eliminatoires Can 2019 : les Comores, pas un faire-valoir

Classés 149ème au dernier classement FIFA, les Coelacanthes s’apprêtent à défier le Cameroun (47ème), le 8 septembre prochain au Stade Saïd Mohamed Cheikh Mitsamiouli.

Le déplacement du Cameroun aux Comores, dans le cadre de la deuxième journée des éliminatoires de la CAN 2019, ne sera pas une partie de plaisir. Dans cette rencontre, où le champion d’Afrique en titre part favori, le sélectionneur des Comores, Amir Abdou, compte aussi abattre ses cartes. Devant leur public, les Cœlacanthes peuvent prétendre réaliser un exploit.

Le technicien comorien peut s’appuyer sur tous ses cadres à l’instar d’El Fardou Ben Mohamed, qui réalise un bon début de saison en Champion’s league. L’attaquant comorien de l’Etoile rouge de Belgrade s’est offert un doublé mercredi face à Salzburg (2-2), lors de la dernière journée du tour préliminaire des éliminatoires de la Ligue des champions, qualifiant ainsi son club pour la phase de groupe de la compétition pour la première fois depuis 27 ans.

Meilleur buteur de la phase des éliminatoires de la Ligue des champions avec 6 buts à son actif, l’attaquant comorien fait partie des joueurs convoqués par le sélectionneur du Comores pour le match contre le Cameroun. Le baptême du feu du nouveau sélectionneur des Lions indomptables Clarence Seedorf ne sera donc pas une partie de tout repos.

Eboa Eboa et Tameze

À l’occasion de ce match, la Fédération camerounaise de football (Fecafoot) a déroulé le programme de préparation des Lions indomptables. Le regroupement de la sélection nationale du Cameroun est prévu à Nairobi, au Kenya du 3 au 6 septembre 2018. Puis, les Lions s’envoleront pour Mitsamiouli, via Moroni, la capitale des Comores. Deux absences sont d’ores et déjà signalées chez les Lions. Il s’agit du guingampais Felix Eboa Eboa et du niçois Aurélien Tameze. Ils ont écrit à la Fecafoot pour signifier qu’ils ne souhaitent pas être de ce déplacement aux Comores.

Les Coelacanthes, qui n’ont jamais participé à une phase finale de Can, n’ont pas droit à l’erreur face aux Lions indomptables. Ce challenge est partagé par le sélectionneur comorien, Amir Abdou, qui avoue aller affronter l’une des grandes équipes d’Afrique. «Nous devons avant tout préparer notre match au niveau administratif. Il y a les dates de pré-convocation des joueurs à respecter, leur rassemblement à quelques jours avant le stage», rappelle-t-il sur comorosfootball.com. Lors de la première journée de ces qualificatifs pour Cameroun 2019, les Comores ont subi un échec (1-0), en juin 2017, face au Malawi, pendant que le Cameroun dominait le Maroc (1-0).

Côté comoriens, trois joueurs sans clubs ont été appelés en sélection en l’occurrence, le gardien de but Ali Ahamada, l’ancien défenseur de l’Olympique de Marseille, Kassim Abdallah et l’ancien attaquant de l’As Monaco Djamel Bakar. «Cette sélection est le meilleur choix que j’aie pu faire. Nous n’avons pas une panoplie de joueurs comme le Cameroun. Sans compter que nos présents joueurs ne nous ont jamais déçus malgré ce qu’on avance ici et là vu notre parcours», s’est défendu Amir Abdou. Pour lui, il n’y a pas meilleurs milieux de terrain actuellement que Youssouf M’changama, Fouad Bachirou ou Rafidine Abdullah.

Pour ce match, le sélectionneur a sollicité le soutien de «tout le peuple». «Les joueurs sont attendus le 3 septembre, pour entrer en stage le lendemain. Nous n’avons pas de droit au repos car nous allons avoir à faire à un quintuple champion d’Afrique que nous avons peu de chance de battre». Selon lui, «Comores vs Cameroun, c’est David contre Goliath». «Mais, assure-t-il, nous allons livrer notre match avec plaisir et sans complexe».