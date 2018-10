Eliminatoires CAN 2019 : match nul entre le Burundi et le Mali

Le Mali et le Burundi ont fait jeu égal, mardi à Bujumbura (Burundi), en match comptant pour la quatrième journée des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des Nations de football Cameroun 2019 du Groupe C.Les hôtes burundais ont ouvert le score en première période. Le Mali a égalisé trois minutes après la mi-temps par le défenseur Mamadou Fofana.

Les Aigles du Mali ont porté plusieurs offensives dans le camp adverse, qui ont été contrées par les Burundais poussés par un beau public dans un stade de la capitale Bujumbura.

C’est la deuxième fois que les deux équipes se quittent sur un match nul dans le cadre des éliminatoires de la Can 2019. Le 13 octobre dernier, lors de la troisième journée de ces éliminatoires, le Mali et le Burundi avaient fait match nul 0-0 à Bamako.

En attendant les résultats de l’autre match du groupe entre le Soudan du sud et le Gabon (respectivement 0 point et 4 points avant cette journée), le Mali reste en tête du Groupe C avec 8 points, suivi du Burundi 6 points.