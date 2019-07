Le Cameroun qualifié d’office en tant que pays organisateur va néanmoins en découdre dans le groupe F avec le Cap-Vert, le Mozambique et le Rwanda. Les éliminatoires débuteront au mois de novembre prochain.

Alors que Can 2019 n’était pas encore achevée que l’on pensait déjà à la prochaine édition. Le tirage au sort des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des nations 2021 a été effectué au Caire ce jeudi 18 juillet. Mahmoud Al-Khathib, Samuel Eto’o, Khalilou Fadiga, Nwankwo Kanu et Rabah Madjer ont tiré au sort chacune des 52 équipes qui vont se lancer dans la course à la qualification. Les 52 nations engagées savent ce qui les attend. Après un tour préliminaire qui verra les huit équipes les moins bien classées s’affronter en matchs aller-retour au mois d’octobre, les 48 équipes seront réparties en 12 poules de 4, dont les deux premiers seront qualifiés pour la phase finale, programmée au Cameroun. Les éliminatoires débuteront au mois de novembre prochain.

Parmi les groupes à suivre, citons le groupe A avec le Mali et la Guinée, la poule C avec le Ghana et l’Afrique du Sud, le groupe D avec la RDC et le Gabon, le groupe J avec la Tunisie, la Libye (qui recevait ces dernières années en… Tunisie) et la Guinée équatoriale, au douloureux souvenir de la CAN 2015…

S’adressant au micro de Rfi, Seidou Mbombo Njoya, président de la Fédération camerounaise de football estime que le Cameroun, déjà qualifié, veut « des adversaires coriaces » pour se préparer. Pour le président de l’instance faîtière du football Camerounais : « C’est un tirage au sort très équilibré. Il n’y a plus de petites équipes. Nous sommes aujourd’hui devant des groupes difficiles. Personne ne peut se sentir épargné. En ce qui concerne mon pays, je reste satisfait puisque nous organisons la compétition et je pense que c’est toujours bon d’avoir des adversaires coriaces pour préparer au mieux la compétition. »

Après, il a ajouté : « (à propos des changements à venir au sein de la Fecafoot) Nous finissons la CAN et nous allons nous lancer sur la préparation du CHAN. Il va sans dire qu’il va falloir organiser ou réorganiser les équipes, et se préparer pour la compétition à venir. Nous allons nous y consacrer dans les prochaines semaines. »

La composition des 12 groupes :

Groupe A : Mali, Guinée, Namibie, Liberia ou Tchad.

Groupe B : Burkina Faso, Ouganda, Malawi, Soudan du Sud ou Seychelles.

Groupe C : Ghana, Afrique du Sud, Soudan, Île Maurice ou Sao Tomé-et-Principe.

Groupe D : RD Congo, Gabon, Angola, Djibouti ou Gambie.

Groupe E : Maroc, Mauritanie, Centrafrique, Burundi.

Groupe F : Cameroun, Cap-Vert, Mozambique, Rwanda.

Groupe G : Egypte, Kenya, Togo, Comores.

Groupe H : Algérie, Zambie, Zimbabwe, Botswana.

Groupe I : Sénégal, Congo, Guinée-Bissau, Eswatini.

Groupe J : Tunisie, Libye, Tanzanie, Guinée équatoriale.

Groupe K : Côte d’Ivoire, Niger, Madagascar, Ethiopie.

Groupe L : Nigeria, Bénin, Sierra Leone, Lesotho.

Programme du tour préliminaire :

Liberia – Tchad

Soudan du Sud – Seychelles

Île Maurice – Sao Tomé-et-Principe

Djibouti – Gambie