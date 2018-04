Ã‰liminatoires CAN fÃ©minine 2018 : l’AlgÃ©rie Ã©limine le SÃ©nÃ©gal

L’Ă©quipe nationale fĂ©minine de l’AlgĂ©rie a battu, mardi, le SĂ©nĂ©gal (2-0) et s’est qualifiĂ©e pour le deuxième tour des Ă©liminatoires de la CAN fĂ©minine de 2018.

DĂ©faites 2 buts Ă 1 Ă Dakar lors de la manche aller, les AlgĂ©riennes devaient impĂ©rativement l’emporter pour continuer l’aventure. Elles ont fait le job en domptant 2-0 les Lionnes du SĂ©nĂ©gal. Sekouane a ouvert le score sur pĂ©nalty pour l’AlgĂ©rie (24′).Â

Dans le temps additionnel, l’AlgĂ©rie parvient Ă inscrire un second but par Ben Aichouche (93′). Cette rĂ©alisation scelle la victoire de l’AlgĂ©rie. Pour sa part, le SĂ©nĂ©gal devra repasser pour espĂ©rer participer Ă la deuxième CAN de son histoire.         Â