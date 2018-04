Eliminatoires Can Â«Ghana 2018Â» : les Lionnes entrent en cage

En prélude au match Cameroun-Congo, comptant pour le second tour des éliminatoires de la prochaine Can féminine, 30 joueuses sont entrées en stage ce mercredi 11 avril 2018.

Après plus de 16 mois d’inactivité, 30 joueuses sont en regroupement depuis mercredi à Yaoundé. On n’avait plus entendu parler de l’équipe nationale féminine depuis la finale de la 10ème édition de la Coupe d’Afrique des Nations de football féminin, le 3 décembre 2016. La sélection nationale de football a débuté sa rentrée le mercredi 11 avril 2018, au Centre d’Excellence de la CAF à Mbamkomo. Joseph Ndoko, l’entraîneur national, a convoqué 30 joueuses pour un stage préparatoire qui a commencé hier et s’achève le 27 avril prochain. Seulement deux joueuses expatriées, en séjour en ce moment au pays, figurent dans cette liste : Raissa Feudjeu et Sockeng Ysis. De l’avis du sélectionneur, le reste des professionnelles sera convoquée, lors du dernier rassemblement.

Ce stage intervient trois jours après la qualification du Congo pour le deuxième et dernier tour des éliminatoires de la CAN Ghana 2018. C’est d’ailleurs le Congo que le Cameroun aura comme adversaire sur la route pour sa qualification à la phase finale du tournoi prévue du 17 novembre au 1er décembre 2018. Le stage préparatoire qui a commencé mercredi sera certainement suivi d’autres, afin de permettre au coach, Joseph Ndoko, d’avoir la possibilité de bâtir une équipe conquérante des Lionnes indomptables.

Les 30 joueuses convoquées :

1 NGO NDOM ANNETTE – AMAZONE FAP DE YAOUNDE

2 OGMAHAN MARTHE – AWA FOOTBALL Filles DE YAOUNDE

3 BAWOU ANGE GABRIELLE – SOCIAL FOOTBALL FILLES DU MBAM

4 MABINGO ARIANE – FEMINA STARS D’EBOLOWA

5 SOCKENG YSIS – SUNDSVALL DE SUEDE

6 MAMBO ELIANE – AMAZONE FAP DE YAOUNDE

7 TADJA DOLORES – LOUVES MINPROFF

8 BEZIMBI MENGUE THERESE INES – CHARITE FOOTBALL FILLES DE DJEBEM

9 BEYENE ARIANE BEBEY – LOUVES MINPROOF DE YAOUNDE

10 MONKAM KAMENI – AMAZONE FAP DE YAOUNDE

11 VOULANIA CLAUDIA – AS DIAMARE

12 BIKO ELONG CYNTHIA- ECLAIRE FOOTBALL FILLES DE SA’A

13 MANGOUMKOUA KOESSO JEANNE – AWA FOOTBALL Filles DE YAOUNDE

14 RAISSA FEUDJEU – ALAN-UNITED (FINLANDE)

15 ABENA THERESE NINON – LOUVES MINPROOF DE YAOUNDE

17Â Â Â Â MAFFO FONKOU ALICE – AWA FOOTBALL Filles DE YAOUNDE

17 KONDJI HERMINE NATACHA – PANTHERE SECURITY FILLES

18 OWONA MBALLA GENEVIEVE – AWA FOOTBALL Filles DE YAOUNDE

18Â Â Â Â ENDALE EMILIENNE – AWA FOOTBALL Filles DE YAOUNDE

19    SI’NDJE TCHANKO DIANE – AMAZONE FAP DE YAOUNDE

21 TAKOUNDA TCHANKO DIANE – AMAZONE FAP DE YAOUNDE

22 NKOMIDIO Ă MBASSA ALICE – SOCIAL FOOTBALL FILLES DU MBAM

23 ABOUDI ENGOLO BLANDINE – ECLAIRE FOOTBALL FILLES DE SA’a

25Â Â Â Â KIBINDE KIBINDE MARIE CLAIRE – PANTHERE SECURITY FILLES

25 EWODO TATIANA – LOUVES MINPROOF DE YAOUNDE

26 MBIANDA CLAUDE – CAIMAN FILLES DE DOUALA

27 TCHADEU DEUGOUE LINDA – UNIVERSITE DE DOUALA

28 NGATCHOU DEUGOUE LINDA – AMAZONE FAP DE YAOUNDE

29 MPEH BISSONG CHRISTIANA – LOUVES MINPROOF DE YAOUNDE

30 MIFOUMOU MARIE BENNY – AWA FOOTBALL Filles DE YAOUNDE