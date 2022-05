Eliminatoires Chan 2023 : le Cameroun défiera la Guinée équatoriale

Pour se qualifier pour le Chan Algérie 2023, les Lions A’ devront éliminer le Nzalang Nacional au mois d’aout et septembre prochain.

Le tirage au sort de la phase qualificative au prochain championnat d’Afrique des nations de football (Chan), algérie 2022 s’est déroulé dans la mi-journée de ce 26 août 2022, au siège de la CAF au Caire. Les Lions A’ du Cameroun seront opposés au Nzalang Nacional le week-end du 27 août 2022, en Guinée équatoriale. Et le match retour se jouera une semaine plus tard.

Chaque pays hôte devant proposer à la Confédération africaine de football une date pour accueillir le match retour. Le vainqueur de cette double confrontation obtiendra directement sa qualification pour la phase finale de cette compétition.

En effet, seules six équipes se sont engagées pour les éliminatoires dans la zone Afrique centrale. Il s’agit du Cameroun, du Congo, de la Guinée équatoriale, de la république démocratique du Congo et du Tchad. Cette zone à trois équipes à qualifier. On sait que le Sao Tomé et Principe est suspendu et en Croire Cameroon tribune le Gabon ne s’est pas engagé. Du coup, les six pays engagés se disputeront les trois places qualificatives en match aller en retour.

Au total, 18 équipes doivent participer au tournoi final du Chan en Algérie, l’édition de 2022 se déroulant finalement en 2023. Dans la zone 2, deux équipes doivent se qualifier, auxquelles s’ajoute le pays hôte. Puis, dans les autres zones, trois équipes se qualifieront (zone Ouest a, zone Ouest B, zone centrale, zone centre-Est et zone Sud).