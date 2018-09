Éliminatoires Fan 2019: la Mauritanie bat le Burkina Faso et prend la tête du groupe I

Les Mourabitounes de la Mauritanie ont battu, samedi soir à Nouakchott, les Etalons du Burkina Faso par le score de 2 buts à 0 en match comptant pour la 2e journée des éliminatoires de la CAN 2019, et s’emparent du coup de la première place du groupe I.Une bourde du gardien de but burkinabè Hervé Koffi a permis à Ismaël Diakité (35e) d’ouvrir le score avant que Khassa Camara (37e) ne double la mise avant la pause.

C’est dans cette première partie du match que les Mourabitounes ont scellé le sort des Etalons décimés à l’attaque. Bancé, Bandé, Pitroipa, les frères Traoré (Alain et Bertrand), Nacoulma n’ont pas pris part à ce match pour cause de blessure.

Avant le match Angola-Botswana, la Mauritanie occupe la première place du groupe I avec 6 points +3 suivie, du Burkina Faso (3 points+0), du Botswana (0 point-1) et de l’Angola (0 point-2).

La 3e journée se dispute en octobre prochain avec le face à face Botswana-Burkina Faso et Mauritanie-Angola.

La 32e CAN 2019 se disputera en juin prochain au Cameroun avec 24 équipes. Ce sont les Lions indomptables du Cameroun qui sont les champions en titre de la compétition.