Eliminatoires Mondial de basket: entrée en lice des Lions face à la Centrafrique

Le tournoi de Dakar comptant pour les éliminatoires de la Coupe du monde masculine de basketball démarre ce vendredi aprés-midi au stadium Marius Ndiaye avec comme match phare la rencontre Sénégal-Centrafrique.Logés dans la poule D de la zone Afrique, les Lions vont croiser, outre la Centrafrique, la Côte d’Ivoire et le Mozambique, lors de cette phase retour du premier tournoi qualificatif du Mondial 2019 qui prend fin le 1er juillet.

La phase aller s’était disputée en février dernier à Maputo (Mozambique) où les Lions avaient battu la Centrafrique (70-65) et le Mozambique (60-52). Les protégés du coach Abdourahmane Ndiaye dit « Adidas » ne s’étaient inclinés que devant la Côte d’Ivoire (67-60) pour ainsi terminer à la première place de leur groupe avec 5 points au compteur. Le Mozambique, la Centrafrique et la Côte d’Ivoire sont respectivement classés 2ème, 3ème et 4ème.

A l’issue de la phase retour, les trois premières équipes du classement final seront qualifiées pour le tour suivant. Dans la zone Afrique, les éliminatoires vont se jouer en 12 tournois sur six fenêtres. La Chine a été choisie comme pays hôte de la Coupe du monde de basket 2019.

La liste de la sélection du Sénégal :

Meneurs (3) : Xane D’Almeida, El Hadji Omar Branco Badio, Thierno Ibrahima Niang

Arrières (2) : Papa Moustapha Diop, Mouhamadou Lamine Sambe

Ailiers (3) : Malèye Ndoye Mouhammad Faye, Djibril A. Thiam

Ailiers forts (2) : Pape Abdou Badji, Gorgui Sy Dieng

Pivots (2) : Youssoupha Ndoye, Cheikh Tidiane Mbodji.

Le programme du tournoi :

-Vendredi 29 juin 2018 : Côte d’Ivoire / Mozambique, 16h30 ; Centrafrique / Sénégal, 19h.

-Samedi 30 juin 2018 : Mozambique / Centrafrique, 16h30 ; Sénégal / Côte d’Ivoire, 19h.

-Dimanche 1er juillet 2018 : Centrafrique / Côte d’Ivoire, 16h30 ; Mozambique / Sénégal, 19h.