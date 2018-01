Emmanuel Besnier, l’homme invisible à la tête du géant du lait Lactalis

ConvoquĂ© vendredi Ă Bercy pour rĂ©pondre de l’affaire retentissante des laits infantiles contaminĂ©s, le PDG du gĂ©ant Lactalis, Emmanuel Besnier, a jusqu’ici cultivĂ© la discrĂ©tion, voire l’invisibilitĂ©.

Bien qu’il occupe depuis près de 18 ans la tĂŞte du groupe familial, transformĂ© en numĂ©ro un mondial du lait, M. Besnier reste un inconnu. Inconnu du grand public, comme de ses 75.000 salariĂ©s dans 85 pays, dont 15.000 en France, ou des milliers de producteurs qui alimentent au quotidien cette gigantesque machine.

« Son grand-père (qui a fondĂ© l’entreprise en 1933, ndlr) allait dans chaque ferme, connaissait chaque producteur. Lui, personne ne le voit jamais! Moi, en 20 ans de responsabilitĂ© agricole dans le dĂ©partement, je ne l’ai jamais rencontré », s’Ă©tonne Philippe JĂ©han, prĂ©sident du syndicat agricole FDSEA de Mayenne, le berceau de Lactalis dont le siège est Ă Laval.

« J’ai fait le tour de ses anciens camarades d’Ă©cole ou de lycĂ©e. Tous disent la mĂŞme chose: il Ă©tait très rĂ©servĂ© et il l’est restĂ©. C’est sa personnalitĂ© intime », considère le responsable agricole. Le fait d’avoir Ă©tĂ© propulsĂ© Ă 29 ans Ă la tĂŞte du groupe après la mort brutale de son père a certainement confortĂ© ce trait de caractère, estime-t-il.

PrĂ©sident du Space, le grand salon de l’Ă©levage de Rennes, Marcel Denieul, engagĂ© de longue date au plan national dans la reprĂ©sentation des producteurs, livre le lait de son exploitation Ă Lactalis mais n’a « jamais rencontré » M. Besnier.

Et mĂŞme l’ancien ministre de l’Agriculture, StĂ©phane Le Foll, rappelle rĂ©gulièrement qu’en cinq ans de mandat, il ne l’a jamais vu.

« Il est dans la tradition de son père, c’est Ă dire, +on ne communique pas, on conduit sa barque+ », analyse l’ancien ministre Jean Arthuis (Alliance centriste), qui, dans le cadre de ses mandats d’Ă©lu en Mayenne, a, lui, rencontrĂ© ce PDG atypique.

NĂ© en 1970, Emmanuel Besnier, l’une des 20 premières fortunes de France selon Challenges, vivait encore il y a quelques annĂ©es dans une commune proche de la prĂ©fecture de la Mayenne, Ă Entrammes, oĂą sa famille dispose d’un château dans la forĂŞt. Mais dĂ©sormais « toute la famille a dĂ©mĂ©nagĂ© Ă Paris », indique un journaliste local.

Cet homme de haute taille, aux yeux clairs derrière ses verres de lunettes, n’apparaĂ®t guère dans la vie publique, et jamais dans les mĂ©dias.

– « Rester discret » –

« Il cultive Ă l’Ă©vidence la discrĂ©tion. Localement, ce n’est pas quelqu’un qui prend position. Il n’est absolument pas dans les organisations patronales », relève Guillaume Garot, maire de Laval de 2008 Ă 2014, et ancien ministre dĂ©lĂ©guĂ© chargĂ© l’Agro-alimentaire.

« A chaque fois que je l’ai rencontrĂ©, ça a toujours Ă©tĂ© en lien avec son entreprise (…) C’est quelqu’un de très concentrĂ© sur ses dossiers. Avec une Ă©quipe de cadres très soudĂ©e. Il dirige son entreprise, c’est tout », note M. Garot.

Et d’ajouter: « Lui, il a une vision d’entreprise de niveau mondial (…) Il considère que le monde est dur, que la compĂ©tition est dure, que la France doit s’adapter et que son entreprise doit ĂŞtre au niveau ».

« Il faut peut-ĂŞtre saluer celui qui rĂ©siste aux emportements mĂ©diatiques » de l’Ă©poque, considère M. Arthuis. « Il y a un vieil adage mayennais qui dit: +le bruit ne fait pas de bien et le bien ne fait pas de bruit+ », tente-t-il en guise d’explication.

Les rares photos dans les mĂ©dias d’Emmanuel Besnier datent au moins d’il y a une dizaine d’annĂ©es. « Rester discret peut ĂŞtre un choix de vie (…) La notoriĂ©tĂ© implique un mode de vie plus contraignant et on a le droit de ne pas avoir envie de ça », estime M. Denieul.

« Le jour oĂą il y a eu la dĂ©cision de faire du groupe Besnier le groupe Lactalis, c’Ă©tait aussi une volontĂ© de protĂ©ger la famille », explique le responsable agricole.

Il y a quand mĂŞme un centre d’intĂ©rĂŞt autre que Lactalis dans la vie d’Emmanuel Besnier: le football. Mais quand le PDG du groupe assiste aux matchs, il le fait… derrière une vitre teintĂ©e. Et il arrive dans sa loge après le dĂ©but du match et en part avant la fin.