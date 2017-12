Emmanuel Macron attendu ce vendredi Ã  Niamey

Le prĂ©sident français Emmanuel Macron est attendu ce vendredi après-midi au Niger pour une visite de 48 heures au cours de laquelle il rendra visite aux soldats de la force Barkhane stationnĂ©s Ă Niamey, avant d’ĂŞtre reçu par son homologue nigĂ©rien Issoufou Mahamadou, pour des entretiens et travaux bilatĂ©raux.Au cours de cette visite, le Chef d’Etat français, Ă l’approche des fĂŞtes de NoĂ«l, marquera son soutien aux soldats français qui passeront les fĂŞtes loin de leurs familles.

Il discutera surtout de questions de sécurité et de migration avec son homologue nigérien, Issoufou Mahamadou.

A quelques heures de la venue du prĂ©sident Macron, Marcelle Escure, ambassadeur de France au Niger, s’est entretenu ce matin avec le prĂ©sident nigĂ©rien et lui a remis une lettre de son homologue français relative au suivi des importantes rencontres qui ont eu lieu Ă Paris, la semaine dernière.

En l’occurrence la rĂ©union en vue de soutenir le G5 Sahel et sa force et la rĂ©union des bailleurs du Niger, comprenant Ă©galement un forum Ă©conomique « qui a tracĂ© le chemin de l’appui de la communautĂ© internationale au Plan de dĂ©veloppement Ă©conomique et social (PDES) du Niger pour les prochaines annĂ©es ».

La France dispose de quelques 4000 soldats dĂ©ployĂ©s dans le Sahel au titre de la Force Barkhane, en vue de soutenir les forces locales dans leur lutte contre le terrorisme. Il passera quelques heures avec les Ă©lĂ©ments de Barkhane basĂ©s Ă l’aĂ©roport Diori Hamani de Niamey avec lesquels il passera cette soirĂ©e de vendredi avant de rencontrer, samedi, Issoufou Mahamdou.