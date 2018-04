Emmerson Mnangagwa parmi les 100 personnalitÃ©s les plus influentes (mÃ©dia)

Le prĂ©sident du Zimbabwe, Emmerson Mnangagwa, figure parmi les 100 personnalitĂ©s les plus influentes du classement 2008 du Magazine Time (Time 100).Selon la liste publiĂ©e vendredi, Mnangagwa figure parmi les personnalitĂ©s les plus influentes de l’annĂ©e 2018, avec notamment le prĂ©sident amĂ©ricain Donald Trump, le prince Harry du Royaume-Uni, le comĂ©dien sud-africain Trevor Noah et le dirigeant nord-corĂ©en Kim Jong-un.

La liste comprend des personnes reconnues pour avoir « changé le monde », indépendamment du résultat de leurs actions. Y figurent des artistes, leaders et icônes.

Mnangagwa est rĂ©pertoriĂ© dans la catĂ©gorie des leaders, dans un texte Ă©crit par l’activiste zimbabwĂ©en, Evan Mawarire.

 « L’engouement qu’a suscitĂ© la fin du règne de 37 ans de Robert Mugabe s’est naturellement transformĂ© en espoir pour son successeur », a expliquĂ© Mawarire.

 Mnangagwa est arrivĂ© au pouvoir en novembre 2017 Ă la suite d’un coup d’un coup de force de l’armĂ©e qui a poussĂ© Mugabe Ă la dĂ©mission.

Â