05 Assistants(es) ressources humaines

Secteur : Commerce et Vente

Référence de l'offre : non renseigné

Missions :

RH généraliste (gestion du personnel, gestion de la paie, gestion de la formation)

Profil recherché

Organiser son travail ; gérer son temps ; avoir un bon relationnel ; communiquer avec d’autres ;

Profil:

Formation minimum requise : BAC +2 GRH.

Expérience minimum requise : Débutant ou confirmé;

Langue : Français ou anglais

Age : 18 – 28 ans

Savoir- être:

Etre polyvalent

Capacité d’adaptation

Capacité à travailler avec différents interlocuteurs en présentiel ou à distance

Etre capable d’identifier les urgences et les priorités

Esprit d’analyse et de synthèse

Utilisation des outils bureautiques

Capacités rédactionnelles (élaboration de documents en tout genre) en se basant sur des notes ou en synthétisant des documents

Etre force de proposition dans l’ensemble des sujets traités

Etre à l’écoute et avoir un bon relationnel

DOSSIER

Veuillez envoyer votre CV, le scanner de votre CNI et du diplôme requis, à l’adresse gloabalrhconsulting@gmail.com au plus tard le 05 Janvier 2020.