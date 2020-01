APPEL À CANDIDATURE_CENTRE REGIONAL DE LEADERSHIP (CRL) YALI DAKAR

A PROPOS DU CRL YALI DAKAR

Grâce au soutien de l’USAID et de la Fondation Mastercard, le Centre Africain d’Études Supérieures en Gestion (CESAG) et ses partenaires ont mis en place le Centre Régional de Leadership (CRL) qui propose aux futurs leaders de 16 pays africains des compétences, des outils, des opportunités leur permettant de réaliser leur rêve, et ainsi façonner l’avenir du continent. Le CRL YALI DAKAR logé au sein du CESAG offre deux types de formations :

 la formation hybride qui se déroule sur 5 semaines dont 2 semaines de formation en ligne, 1 semaine de pause suivie de 3 semaines de formation en présentiel à Dakar ;

 la formation à distance qui se fait sur 8 semaines entièrement en ligne et de manière asynchrone. Cette formation est flexible car vous choisissez vos heures de cours mais vous êtes encadrés et suivis par des tuteurs pendant toute la durée de la formation.

Les candidats peuvent suivre l’un des 3 programmes suivant : business et entrepreneurship, civic leadership ou public management. Les candidatures des personnes porteuses de handicap, issues du milieu rural et des jeunes femmes sont vivement encouragées !

NB : Vous n’êtes pas éligible si vous avez déjà bénéficié d’une formation au CRL YALI DAKAR, ACCRA (en ligne, présentiel ou hybride) ou au Mandela Washington Fellowship.

QUI PEUT POSTULER ?

Le projet cible des jeunes âgés entre 18 et 35 ans répondant aux critère suivants :

• être capable de lire, écrire et suivre une formation en français ;

avoir un potentiel en leadership (avoir des prédispositions à être « des leaders en devenir ») ;

• être citoyen et résident de l’un des pays suivants : BENIN, BURKINA FASO, CAMEROUN, CAP-VERT, CÔTE D’IVOIRE, GABON, GUINÉE, GUINÉE BISSAU, GUINÉE ÉQUATORIALE, MALI, MAURITAINE, NIGER, SAO TOME ET PRINCIPE, SÉNÉGAL, TCHAD ET TOGO ;

• être un agent d’une administration publique (au niveau central ou local) ou un employé dans le secteur privé ;

• être un chef d’entreprise ou un promoteur d’entreprise ;

• être un leader d’organisations de la société civile (association, d’ONG …) ;

• être un porteur de projet relatif à l’entrepreneuriat social, l’engagement

• citoyen ou à l’amélioration du fonctionnement du secteur public/ privé ;

• avoir un passeport ou une pièce d'identité en cours de validité pour les candidats à la formation hybride ;

• être disponible pour suivre l'intégralité du programme de formation.

Les candidatures pour les sessions hybride et à distance du Centre Régional de Leadership YALI DAKAR seront ouvertes ce mois de JANVIER 2020 suivant le tableau ci-dessous. Pour plus d’informations sur les programmes ou pour postuler rendez-vous sur www.yaliafriquedelouest.org

*Les frais de candidatures et d’accès aux formations sont totalement gratuits grâce au concours de nos partenaires.

SESSIONS DATES DES FORMATIONS SOUMISSION DES

CANDIDATURES SESSION 19 HYBRIDE 11 Mai au 19 Juin 2020 07 Janvier au 3 Février 2020 à

13h00 GMT SESSION 8 A DISTANCE 30 Mars au 15 Mai 2020

Date limite des inscriptions : JUSQU’AU 03 FEVRIER à 13H00 GMT

Retrouvez le CRL sur les réseaux sociaux :

Facebook: www.facebook.com/crlyalidakar

Instagram: www.instagram.com/crlyalidakar

Twitter: www.twitter.com/yalidakar

Linkedin: www.linkedin.com/company/crlyalidakar