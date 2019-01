Assistant Commercial (H/F)

Secteur : Commerce et Vente

Référence de l'offre : non renseigné

Rattaché(e) a la Direction commerciale, vos principales missions seront : • Renseigner les clients sur les produits/services • Rédiger les devis, communiquer les délais de livraison et assurer la gestion des commandes

• Préparer les propositions commerciales, mettre à jour les dossiers avant les rencontres entre les commerciaux et les clients et assurer le suivi des clients • Actualiser les bases de données (tableau de prévisions des ventes, des commandes, etc…) • Support dans la gestion des contacts (CRM) : gestion des nouveaux contacts, suivi qualité des données… • Participation aux actions de promotion (salons, relations commerciales, etc.) • Veille concurrentielle