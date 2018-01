Assistant(e) Chargé(e) du Risque de Trésorerie

LA BANQUE :

Créée en 1964, la Banque africaine de développement est la première institution panafricaine de développement. Elle a pour mission de promouvoir la croissance économique et le progrès social sur l’ensemble du continent. La Banque compte 80 pays membres, dont 54 pays africains (les pays membres régionaux). Le programme de développement de la Banque vise à fournir l’appui financier et technique aux projets porteurs de transformation qui permettront de réduire sensiblement la pauvreté grâce à une croissance économique inclusive et durable en Afrique. Pour mieux se concentrer sur les objectifs de la Stratégie décennale (2013-2022) et réaliser un plus grand impact sur le développement, cinq grands domaines (les High 5) dans lesquels les interventions devront s’intensifier pour l’Afrique ont été définis, à savoir : l'énergie, l'agro-industrie, l'industrialisation, l'intégration et l'amélioration de la qualité de vie des populations africaines.

LE COMPLEXE :

La Vice-présidence Finances (FIVP) supervise la gestion financière du Groupe de la Banque. Cette responsabilité englobe les activités de trésorerie du Groupe de la Banque, notamment les emprunts sur les marchés des capitaux et les activités d’investissement. les fonctions de contrôle, y compris la présentation d’informations financières et l’administration des prêts ; la mobilisation de ressources stratégiques et le renforcement des ressources et instruments financiers non statutaires ; et la gestion globale de l’actif/du passif du Groupe de la Banque.

LE DÉPARTEMENT/ LA DIVISION QUI RECRUTE :

L'objectif global du Département de la gestion financière (FIFM) est de sauvegarder et d'améliorer la capacité du Groupe de la Banque à supporter les risques tout en s'attelant à optimiser l'efficacité au profit des clients, des actionnaires et du personnel.

La Division du risque de trésorerie (FIFM.2) assure la gestion du risque de trésorerie et la supervision des activités de trésorerie qui permettent à la Banque de prendre des décisions éclairées en matière d'investissement et d'emprunt avec les mécanismes de couverture appropriés et raisonnables. Les objectifs de la Division sont les suivants :

Identifier, mesurer, suivre et atténuer les risques de marché et de crédit dans les opérations de trésorerie de la Banque ;

Assurer, dans les délais prescrits, l'élaboration de rapports sur les activités du Département de la trésorerie ;

Mettre en place un cadre de contrôle efficace pour garantir la conformité aux politiques et aux directives sur la gestion actif-passif (GAP) de la Banque et aux normes internationales d'information financière (IFRS) ;

Mettre à la disposition du Département de la trésorerie des systèmes d'information et des outils d'appui pour les analyses afin d'améliorer le processus de prise de décision.

Référence de l'offre : ADB/17/535

Secteur : Banque/Micro-finance