Avis d’appel à candidature pour le recrutement d’un animateur radio 100% jeune

Lieu de travail: Yaoundé

Type de contrat : Contrat à Durée Déterminée

Date de prise de fonction : Février 2019

Niveau du poste : 7eme catégorie, échelon B du secteur tertiaire II de la Convention

Collective nationale du Commerce.

Description du poste

Placée sous la supervision du Chargé de Projet 100% Jeune, l’Animateur/Animatrice

Radio 100% Jeune auront pour principales attributions:

1- Production et Animation de l’émission 100%Jeune Live

– S’assurer de la bienséance du bon déroulement et de la parfaite animation des émissions radios;

– Assurer la production et l’animation des émissions radio 100%Jeune Live’

– Assurer la production et I animation des web émissions Live;

– Définir les angles de traitement des émissions selon les thèmes mensuels du

FREJES;

– Préparer et faire valider les conducteurs d’antenne et les scripts;

– Contacter et confirmer le invites pour l’émission radio (externes à l’ACMS)

au moins sept jours à l’avance :

– Réaliser les reportages, vox pop et interviews en milieu scolaire et extra- scolaire au moins une semaine à l’avance ;

– Effectuer le montage audionumérique des différents éléments de l’émission

(jingle vox pop, reportages interview … );

– Faire de la recherche documentaire pour l’enrichissement et la meilleure qualité des émissions;

– Être a l’affut des nouvelles sonorités jeunes pour diffusion pendant les

émissions radio;

– Contribuer a la promotion de l’émission radio sur les réseaux sociaux ;

– Organiser les conférences hebdomadaires d’écoute ;

– Participer à la promotion de l’émission radio sur les réseaux sociaux ;

– Assurer la production des émissions radio délocalisées en cas de nécessité.

2- Animation de La Web émission Live

– Assurer la production et I animation de « la web émission Live» un mois sur deux;

– Préparer le conducteur de la web-émission Live et le soumettre ;

– Trouver un espace pour l’enregistrement de la Web émission Live;

– Contacter les invités (artistes experts, jeunes) de la web-émission Live;

– Planifier la production de la Web émission Live avec le Community manager;

– Participer à la promotion de la web-émission Live sur les réseaux sociaux.

3- Promotion des autres piliers du Pro jet et distribution du Journal

– Participer aux activités de promotion des autres piliers du projet (Promotion du journal du site web et des réseaux sociaux, de la ligne verte, des clubs reglo à travers les émissions radio);

– Rechercher des annonceurs pour la motivation des jeunes pour leur participation aux émissions radio;

– Participation aux activités de vente du journal lors des descentes sur le terrain.

4- Suivi – Évaluation

– Produire les rapports d’écoutes et les faire valider ;

– Préparer toute la documentation qui va accompagner Ie paiement des chaines de radio sur lesquelles sont diffusées les émissions radio 100%Jeune ;

5- Participation aux activités du Projet

– Contribuer a la mise en œuvre des autres activités du projet ;

– Participation aux ateliers d’élaboration des plans marketing;

– Participer aux pré-tests des campagnes du projet 100%Jeune ;

– Effectuer toute autre tache assignée par la hiérarchie,

Qualifications et expérience professionnelle requises

– Être age d’au moins 21ans et de 30 ans au maximum;

– Être titulaire d’au moins un Bac ;

– A voir une expérience avérée et documentée de 12 mois minimum dans le domaine de l’animation radio (stage y compris);

– Un dipl6me d’étude supérieure en communication ou en journalisme est un atout.

Compétences supplémentaires requises :

– Avoir une bonne maitrise de l’outil informatique et des logiciels (Word, Power point, Excel).

– Pouvoir utiliser un logiciel de montage (adobe audition Sound forge, Audacity …) ;

– Savoir parfaitement utiliser Facebook ;

– Parler et écrire parfaitement le français et/ou l’anglais. Le bilinguisme constitue un atout;

– A voir une bonne élocution;

– A voir de bonnes aptitudes en relations publiques ;

– Être intègre, et faire preuve d’un engagement et d’une aptitude a travailler en harmonie avec des personnes d’origines et de cultures diverses ;

– Un esprit structure et une bonne capacité d’expression orale et écrite ;

– Une disposition a travailler sous pression et a se remettre en cause.

Dossier de candidature

1) Une Lettre de motivation’

2) Un curriculum vitae détaillé (CV) suivant le formulaire disponible a cet effet sur

le site: http : www.acms-cm.org;

3) Photocopie du diplôme requis ;

4) Photocopie d’une pièce d’identité en cours de validité ;

5) Les photocopies des documents qui justifient « expérience requise du candidat

(Attestations de stage, d’emploi, certificat de travail, ou tout autre document y relatif) .

Lieu de dépôts des dossiers

Les dossiers complets seront déposés dans une enveloppe anonyme avec la mention:

« Candidature au poste d’ Animateur Radio 100% Jeune à l’ACMS ».

1. Au siège de l’ACMS à Yaoundé, sis au quartier Mballa II au lieu-dit Dragages

Tell-fax: 222 20 92 24

2. Au Bureau régional à Garoua sis au quartier Maroua derrière la Grande Mosquée

de Poumpoumre Tel: 222 27 20 02

3. Au bureau de liaison de Maroua sis au quartier Dougor Tel: 655 82 84 84/656 20

03 12

4. Au bureau de liaison de Ngaoundere sis au quartier administratif Tel: 690 1246

66/693 4225 57

5. Au Bureau régional à Douala sis au quartier Ndogbati (Carrefour Agip) a cote de

la Maison du cycle Tel : 333 41 11 12

6. Au Bureau régional de Bamenda sis a cow STREET-NKWEN Tel: 333 3620

79/691 6026 98

NB : Date limite de recevabilité des dossiers: le jeudi 31 janvier 2019

Les candidatures féminines sont fortement encouragées et seuls les candidats présélectionnes seront contactés,

L’ACMS se réserve le droit de procéder à un recrutement à un niveau inférieur ou sur la base d’un profil de poste modifié,

Fait à Yaoundé, le 20 decembre 2018