AVIS DE RECRUTEMENT D’UN EXPERT-COMPTABLE STAGIAIRE/MEMORIALISTE OU EXPERT-COMPTABLE DIPLOME BILINGUE (Anglais/Français)

Avec dans ses livres plus de mille cinq cent (1500) petites entreprises adhérentes ; le CGA CoPME est structuré sur la base d’un modèle économique porté par une « fabrique instituante » de Coopérative d’Activités et d’emplois (CAE), coopérative de services ; et regroupe dans son conseil d’administration des experts couvrant l’essentiel des métiers supports aux entreprises (Expert fiscal, Expert-comptable, Expert Financier, Expert en Système d’information, Expert en Management de projets, Expert juriste, etc).

Votre rôle : Missions principales

• Planifier, gérer et coordonner les activités administratives, financières et comptables ;

• Assurer un management efficace de ses différents collaborateurs ;

• Assurer la fiabilité des reporting comptables et financiers ;

• Gérer la relation avec les partenaires, les autres experts, l’administration fiscale et les autres administrations ;

• Assurer la direction Exécutive du Centre de Gestion Agrée et du Centre de Formation Professionnel spécialisé dans la formation des Conseillers d’entreprises, des gestionnaires-comptables et des Experts-Comptables (référentiel CPA)

• Développer le projet d’accélération de l’adéquation formation/emploi des jeunes comptables camerounais à

travers l’alternance et/ou le contrat d’apprentissage ;

• Conduire/couvrir les dispenses de formations comptables, de contrôle de Gestion et d’Audit ;

• Participer à toutes autres tâches, activités ou projets décidés par le Président du Conseil et aux activités de recherche et développement en cours ou initiées par le Président du Conseil.

Votre profil :

Formation

Bac + 5 et plus en comptabilité et finance, ou tout autre diplôme équivalent (Master CCA, DSCG obtenu ou CPA)

Expérience

3 à 5 ans d’expériences minimum en cabinet d’expertise comptable, d’audit ou de finance.

Compétences :

Compétences liées au métier

– Connaissance des normes de la comptabilité OHADA ;

– Maitrise des différentes techniques comptables et financières ;

– Connaissance de la fiscalité et des règles comptables applicables aux différentes activités au Cameroun.

Autres Compétences

– Maîtrise des techniques de rédaction de synthèses ;

– Maîtrise de l’utilisation des concepts et outils informatiques comptables ;

– Forte aptitude à travailler sous pression ;

– Sens de la rigueur ;

– Bonnes capacités d’anticipation, de planification et d’organisation ;

– Vision stratégique et conduite du changement ;

– Développement des collaborateurs, diversité et conduite d’équipe.

Type de contrat : Contrat d’Entrepreneur-Salarié (variable + remboursement des frais réels) / CDI ou Contrat à durée déterminée (CDD) de 24 mois (avec 3 mois d’essai).

Traitements et salaires : Entre 300.000 F.CFA et 1 millions de F.CFA suivant profil

Dépôt des candidatures : Le dossier de candidature, constitué du i) diplôme le plus élevé + ii) d’une lettre de motivation + iii) d’un CV détaillé avec contacts téléphoniques fiables et adresse e-mail devra être envoyé exclusivement par e-mail, aux adresses suivantes :centredegestionagreecopme@gmail.com et alain.boutchang@yahoo.fr.

Date limite des dépôts de candidatures : 25 septembre 2021 à 23h59. Les candidats short-listés seront contactés directement.

Date de démarrage : Dès que possible à partir d’octobre 2021 ; poste basé au Cameroun (Yaoundé et/ou Douala) avec mobilité nationale.