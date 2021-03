Avis de recrutement : Responsable de Réservations

Dans le cadre de ses missions, la Société d’Exploitation Hôtelière et de Restauration Mérina (HOTEL MERINA) recherche pour ses services :

Sous la responsabilité du Chef de réception, le (la) Responsable de réservations aura principalement pour mission :

♦ Etablir les prévisions d’activités ;

♦ Concevoir un plan d’occupation ;

♦ Suivre les taux d’occupation ;

♦ Superviser l’activité des agences et centrales de réservation ;

♦ S’occuper des réservations (téléphone, internet, courrier …) ;

♦ Fidéliser la clientèle ;

QUALIFICATIONS

♦ Minimum BTS en Hôtellerie & Restauration ou tout autre diplôme jugé équivalent

♦ Minimum cinq (5) ans d’expérience dans une fonction similaire

♦ Polyglottisme

CARACTERISTIQUES RECHERCHEES



♦ Orientation client

♦ Grand sens du relationnel

♦ Créativité et sens de l’innovation

♦ Travail et animation d’équipe

♦ Autonomie & Prise d’initiative

♦ Rigueur et organisation

♦ Tolérance au stress

CONSTITUTION DU DOSSIER DE CANDIDATURE

CV (02 pages maximum)

Lettre de motivation (01 page)

A envoyer exclusivement par courriel à l’adresse resshum@hotel-merina.com

avec pour unique objet « RESPONSABLE DE RESERVATION ».

–Date limite de dépôt le 06 Mars 2021–