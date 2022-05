Cameroun : le ministère de la Jeunesse recrute 232 stagiaires

L’offre du ministre de la Jeunesse et de l’Education civique Mounouna Foutsou s’adresse aux jeunes âgés de 15 à 35 ans.

Jeunes apprenants, élèves et étudiants camerounais ont la possibilité d’être recrutés par le ministère de la Jeunesse et de l’Education civique (Minjec) pour effectuer un stage de vacances. Les dossiers de candidatures comprennent six pièces. Il s’agit :

- d’une demande manuscrite timbrée adressée à monsieur le ministre de la jeunesse et de l’Education civique ;

- d’un formulaire de candidature à retirer à retirer au service du courrier central et dans les délégations du Minjec, ou à télécharger dans les sites web www.minjec.gov.cm ou www.onjcameroun.cm

- une photocopie de l’acte de naissance ;

- une photocopie de la carte nationale d’identité, de la carte scolaire ou de la carte d’étudiant ;

- un certificat de scolarité en cours de validité ;

- une photocopie de la carte jeune biométrique

Ces dossiers doivent porter la mention « Pour la sélection des jeunes au titre des stages de vacances 2022 ». Ils doivent être reçus sous pli fermé au service du courrier central, sis au Centre administratif à Yaoundé, dans les délégations régionales ou en ligne à l’adresse minjecdpej@gmail.com. La date limite de dépôt de candidatures, vendredi 27 mai 2022 à 15 heures et 30 minutes.

Référence de l'offre : non renseigné

Secteur : Education, formation