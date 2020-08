Le comptable financier supérieur, au sein de la Division de l’information financière (FIFC.1) de la BAD, est chargé de fournir un soutien technique en matière de comptabilité, d’analyse et de rapports financiers à la haute Direction et aux unités opérationnelles de la Banque en préparant des états financiers permettant de s’assurer que les rapports financiers produits par la Banque sont exacts, opportuns et conformes aux normes comptables internationales et aux meilleures pratiques en vigueur dans le secteur.

Titre du poste: Comptable Financier Supérieur, FIFC1

Grade: PL5

Poste N°: 50000711/50000712

Référence: ADB/20/110

Date de publication: 06-aoû-2020

Date de clôture: 05-sep-2020

Lieu d’affectation: Abidjan, Côte d’Ivoire

Objectifs

LA BANQUE :

Créée en 1964, la Banque africaine de développement est la première institution panafricaine de développement, qui œuvre pour la croissance économique et le progrès social en Afrique. Elle compte 81 États membres, dont 54 pays africains (pays membres régionaux). Le programme de développement de la Banque vise à fournir l’appui financier et technique aux projets porteurs de transformation qui permettront de réduire sensiblement la pauvreté, grâce à une croissance économique inclusive et durable. Pour mieux se concentrer sur les objectifs de la Stratégie décennale (2013-2022) et réaliser un plus grand impact sur le développement, Cinq grands domaines (High 5) dans lesquels les interventions devront s’intensifier pour accélérer l’obtention de résultats en Afrique ont été définis, à savoir : l’énergie, l’agro-industrie, l’industrialisation, l’intégration et l’amélioration de la qualité de vie des populations africaines.

LE COMPLEXE :

La Vice-présidence chargée des Finances supervise la gestion financière du Groupe de la Banque. Cette responsabilité englobe les activités de trésorerie du Groupe de la Banque, notamment les emprunts sur les marchés des capitaux et les activités d’investissement ; les fonctions de contrôle, y compris la présentation d’informations financières et l’administration des prêts ; la mobilisation de ressources stratégiques et le rehaussement des ressources et instruments financiers non statutaires ; la gestion globale de l’actif/du passif du Groupe de la Banque.

LE DÉPARTEMENT/LA DIVISION QUI RECRUTE :

Le Département du contrôle financier (FIFC) est chargé de rendre compte des conséquences financières des transactions et décisions du Groupe de la Banque, de la préparation, de la présentation fidèle et de l’intégrité globale des rapports financiers internes et des états financiers publiés. Le Département est également responsable de l’administration et de la comptabilisation des prêts, et assume les responsabilités fiduciaires connexes, y compris le décaissement de fonds au bénéfice des projets et des programmes financés par le Groupe de la Banque. Enfin, le Département apporte un appui à la prise de décisions et une expertise en matière d’élaboration et de mise en œuvre des politiques de contrôle financier, des stratégies opérationnelles et financières et des systèmes d’information connexes.

LE POSTE :

Le comptable financier supérieur, au sein de la Division de l’information financière (FIFC.1), est chargé de fournir un soutien technique en matière de comptabilité, d’analyse et de rapports financiers à la haute Direction et aux unités opérationnelles de la Banque en préparant des états financiers permettant de s’assurer que les rapports financiers produits par la Banque sont exacts, opportuns et conformes aux normes comptables internationales et aux meilleures pratiques en vigueur dans le secteur.

Le titulaire du poste assumera les responsabilités suivantes :

Assurer une comptabilité complète, fiable et en temps utile de toutes les transactions du Groupe de la Banque ainsi que des fonds fiduciaires et spéciaux gérés par la Banque et produire des rapports, conformément aux normes comptables internationales (IFRS) et aux règles du Groupe de la Banque, au plus haut niveau de qualité. Fournir à la Direction, aux Conseils d’administration, aux donateurs bilatéraux et aux autres parties prenantes des rapports financiers utiles à la prise de décision. Tenir à jour les politiques et procédures comptables du Groupe de la Banque et fournir des conseils en matière de comptabilité et de rapports sur diverses initiatives du Groupe de la Banque, conformément aux IFRS et aux meilleures pratiques des BMD dans le secteur financier.

Fonctions et responsabilités

Sous la supervision et la direction du Chef de la division de l’information financière, le titulaire sera principalement chargé de la comptabilité technique et assumera les fonctions spécifiques suivantes :

Établissement de rapports financiers : Participer à la préparation, à l’examen technique et à l’analyse des états financiers du Groupe de la Banque et de divers fonds fiduciaires et fonds spéciaux, y compris les rapports de gestion et autres documents connexes. Veiller à ce que les rapports financiers mensuels, trimestriels et annuels soient précis, opportuns et conformes aux normes IFRS et/ou aux exigences internes relatives à la production de rapports. Analyse financière : Identifier les tendances et/ou les incohérences potentielles par un examen critique des données et des faits. Évaluer la situation financière et les résultats de la Banque dans le contexte des mouvements du marché. Plus précisément, surveiller l’exposition aux risques de taux d’intérêt, de change et de crédit de tous les instruments financiers utilisés par la Banque, y compris ceux des portefeuilles de prêts, d’investissements et d’emprunts. Politique comptable : Effectuer des recherches sur les questions comptables et interpréter les normes comptables en coordination avec l’équipe chargée de la politique comptable afin d’assurer une application rapide et précise des directives comptables existantes et nouvelles. Aider à la mise en œuvre des normes comptables nouvelles et/ou révisées appliquées à la Banque. Gestion des relations internes/externes : Travailler en étroite collaboration avec les collègues des autres unités opérationnelles de la Banque sur les activités d’information financière, de comptabilité, de contrôle interne et d’audit externe. Fournir en permanence des conseils techniques en matière de comptabilité, notamment en participant de manière proactive à la structuration d’opérations financières complexes, y compris les transferts de risques de crédit importants, et en communiquant à la direction les incidences éventuelles sur les états financiers. Interagir avec les auditeurs externes sur les questions d’audit et de diffusion d’informations concernant les états financiers. Représentation : Représenter la Division dans divers groupes de travail à l’échelle de la Banque, selon les instructions du Chef de division. Assumer toute autre fonction ponctuelle qui lui serait confiée.

Critères de sélection

Être titulaire d’au moins un Master ou un diplôme équivalent en comptabilité, finances, administration des affaires, avec une qualification professionnelle reconnue au niveau international en comptabilité/audit (par exemple, le titre d’« Expert-comptable », Chartered/Certified Public Accountant). Justifier d’une expérience pratique pertinente d’au moins cinq (5) ans dans le domaine de l’application des normes comptables, dans un cabinet comptable professionnel reconnu au niveau international ou dans une institution financière internationale. Posséder une expérience pratique en matière d’établissement de rapports statutaires et de gestion pour les institutions financières. Avoir une bonne maîtrise et une parfaite connaissance des normes internationales d’information financière (IFRS) ; être en mesure de piloter leur mise en œuvre et de fournir des conseils professionnels de haut niveau sur les implications financières des transactions complexes. Posséder une connaissance pratique d’un ou plusieurs systèmes comptables et outils d’information financière complexes et hautement intégrés. Être capable de préparer, dans les délais convenus, des états financiers reflétant l’impact des transactions complexes et présentant une analyse des principaux paramètres, avec une capacité avérée à tirer des conclusions, soumettre des recommandations réalisables et persuader ses supérieurs hiérarchiques des résultats. Avoir de l’expérience et une capacité avérée à travailler efficacement dans un environnement de gestion matricielle, principalement en tant que membre d’une équipe et, le cas échéant, en tant que chef d’équipe. Afficher une capacité à diriger une équipe de professionnels dans la préparation des états financiers. Pouvoir faire preuve de sensibilité dans des environnements multiculturels et nouer des relations de travail efficaces avec les collègues et les clients tant internes qu’externes. Démontrer de solides compétences en matière de communication et être capable d’expliquer des concepts complexes et d’exprimer des points de vue/opinions, aussi bien à l’écrit qu’à l’oral, de manière convaincante et en toute confiance à tous les niveaux de l’organisation. Avoir l’esprit d’initiative et d’innovation ainsi qu’un style de travail ouvert et collégial, et être capable d’écouter et d’intégrer différents points de vue, de créer des partenariats et de collaborer avec les autres tout en faisant preuve de responsabilité individuelle. Démontrer un style de travail collaboratif et une capacité à travailler efficacement au sein des équipes et au-delà des frontières ; être capable de donner son point de vue personnel et être disposé à prendre en compte divers autres avis, à associer correctement les autres au processus décisionnel, à communiquer avec les principales parties prenantes et à aborder les conflits comme des problèmes communs à résoudre. Être capable de rechercher activement et de prendre en compte des idées et des approches différentes. Posséder une expérience ou une capacité avérée à diriger et à mettre au point des solutions innovantes, à apporter de nouvelles idées pour comprendre les situations et à trouver des solutions pour résoudre des problèmes complexes. Avoir une capacité avérée à s’adapter aux circonstances et à identifier/poursuivre des approches innovantes pour résoudre les problèmes. Être capable d’appliquer et de partager les connaissances de manière créative pour renforcer les solutions, de tirer parti de l’expertise et de l’ensemble des connaissances du département pour conforter les solutions internes et/ou externes et de chercher à apprendre du personnel plus expérimenté pour approfondir ou renforcer ses connaissances professionnelles et aider les autres à apprendre. Faire preuve de solides compétences interpersonnelles et être capable de créer des réseaux personnels et professionnels à l’intérieur et à l’extérieur de l’unité départementale. Être capable de communiquer efficacement (écrit et oral) en anglais ou en français, de préférence avec une bonne connaissance pratique de l’autre langue. Afficher une bonne compréhension des fonctions et des opérations des systèmes et applications informatiques pertinents ; être capable d’identifier et/ou de piloter des opérations visant à améliorer les technologies de l’information afin de mieux répondre à l’évolution des besoins opérationnels et de coordonner avec les professionnels de l’informatique la conception et la mise en œuvre de nouveaux systèmes/applications, le cas échéant, en fonction des besoins opérationnels. Maîtriser l’utilisation des applications logicielles couramment utilisées à la Banque (Word, Excel, Access et PowerPoint). Avoir une bonne maîtrise du système SAP4/HANA, en particulier dans le domaine de la comptabilité, des finances et de la trésorerie, serait un atout. Détenir une certification dans un ou plusieurs modules SAP (de préférence FI-MM) constitue un atout supplémentaire.

CE POSTE BÉNÉFICIE DU STATUT INTERNATIONAL ET OUVRE DROIT AUX CONDITIONS D’EMPLOI Y AFFÉRENTES.

