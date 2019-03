Conseillères beauté et des responsables des points

Missions principales :

• Mise en place de la stratégie commerciale,

• Gestion administrative et financière du centre de profit dont il a la charge pour assurer un développement optimal de son activité.

• Manager, encadrer et former ses équipes, les informer des objectifs à atteindre tout en garantissant la cohésion du groupe à travers la gestion d’une bonne communication interne.

• Veiller à la bonne tenue de son point de vente (hygiène et sécurité),

• Mettre en place des plans d’actions commerciales et veiller au facing (présentation produits, vitrines, rayons…),

• Assurer l’ouverture et la fermeture,

• Mettre en place le planning des inventaires et vérifier le réapprovisionnement des stocks…

• Se tenir informé des tendances du marché et des habitudes de consommation de la clientèle.

• ETC.

Le profil idéal :

Minimum d’étude : BACC+3

Age : 24-30 ans

Bonne présentation physique.

Qualités nécessaires :

Vous êtes disponible, rigoureuse, vous avez une bonne capacité d’adaptation et une aisance relationnelle.

Vous savez travailler en équipe et être efficace dans la satisfaction des clients, passionnée par la vente, le service et la cosmétique, vous recherchez une structure vous permettant d’y exprimer tout votre potentiel et à laquelle vous pourrez apporter vos idées et vos compétences.

Constitution du dossier : CV, lettre de motivation, plan de localisation, photo entière couleur, photocopies diplômes, photocopie CNI.

Les dossiers complets pourront être déposés dans tous les points de ventes EVAKA de la ville de Yaoundé (Rond point NLONKAK, et T-BELLA) et de Douala (face city sport Akwa, rond point Maetur, face UBA BLVD la liberté).

Date limite de soumission: 13 mars 2019

Contacts:

Informations complémentaires

Contrat : CDI

Lieu de travail : Yaoundé & Douala

NB: les candidatures des étudiants ne seront pas acceptées.