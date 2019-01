Consultant juridique

Le consultant devra:

-Examiner et analyser le cadre juridique et institutionnel camerounais en relation avec le développement agricole et en particulier la valeur de l’huile de palme (sauvegardes environnementales et sociales) sur la base du scénario de référence 2014 établi dans le rapport de 2014

-Identifier et examiner les différents accords environnementaux multilatéraux (AME) signés par le Cameroun et leur pertinence pour la production durable d’huile de palme;

-Identifier et consulter en utilisant une approche participative les principales parties prenantes impliquées dans la mise en œuvre du secteur de l’huile de palme;

-Examiner les conclusions de l’étude réalisée en 2014 et déterminer si ses conclusions sont toujours pertinentes dans le contexte de la nouvelle norme RSPO de 2018 et des autres développements récents intervenus depuis 2014;

-Préparer un projet de rapport comprenant les conclusions initiales et les présenter aux principales parties prenantes lors d’un atelier organisé par les parties concernées afin de recueillir leurs contributions et leurs commentaires.

-Finaliser la version mise à jour de la revue juridique et institutionnelle du secteur de l’huile de palme au Cameroun et sa corrélation avec les principes et critères de la norme RSPO 2018.

La durée prévue de cette mission est de 45 jours civils à compter de la date de signature du contrat.

Qualifications, compétences, connaissances et expérience requises:

Le consultant doit avoir le profil suivant:

-Au moins une maîtrise en droit, de préférence avec une spécialisation en droit de l’environnement, en gestion des ressources naturelles ou en toute autre science sociale

-Excellente connaissance du cadre juridique, réglementaire et institutionnel lié à la gestion des ressources naturelles, à l’agriculture et aux investissements en rapport avec le secteur agricole camerounais et la production d’huile de palme en particulier;

-Bonne connaissance pratique du français et de l’anglais

-Solides compétences analytiques et aptitude à mener des recherches liées aux politiques

Excellente maîtrise démontrée de la rédaction d’une analyse claire et concise et de l’élaboration de rapports.

Comment postuler?

Toute personne intéressée à réaliser cette étude et répondant aux critères ci-dessus doit soumettre sa candidature sur un seul fichier électronique PDF comprenant:

-Une lettre d’accompagnement indiquant l’expérience du consultant avec des missions similaires

-Curriculum Vitae (CV) de 3 pages maximum

-Une offre technique et financière détaillée avec une présentation claire de la méthodologie proposée pour atteindre les résultats et indiquer des missions similaires

-Un calendrier avec les principaux livrables

-Les candidatures doivent être envoyées au plus tard le 10 février 2019 à l’adresse suivante recruitcam@wwfcam.org avec copie à DHalleson@wwfcam.org avec comme sujet « Le point sur l’examen de la situation juridique et institutionnelle ».